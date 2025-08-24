Γερμανία: Ο Μερτς «ανοίγει» την εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Η Γερμανία πρέπει να κοιτάξει πέρα από μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει δασμούς 15% στα προϊόντα της ΕΕ, αναζητώντας νέους εμπορικούς εταίρους τα επόμενα χρόνια, δήλωσε την Κυριακή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Πώς θα χειριστούμε το παγκόσμιο εμπόριο αν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να τηρούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου;», δήλωσε ο Μερτς σε μια εκδήλωση της κυβέρνησης με τίτλο «Ανοιχτή Ημέρα», όπου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν κυβερνητικά κτίρια στο Βερολίνο και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις.

«Πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους στον κόσμο που μοιράζονται τον τρόπο σκέψης μας», πρόσθεσε ο Μερτς, ηγέτης του συντηρητικού κόμματος CDU, του οποίου η δημοτικότητα ανέρχεται στο 25% - στο ίδιο επίπεδο με το κόμμα Alternative für Deutschland (AfD) - σύμφωνα με δημοσκόπηση του INSA που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Bild το Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειαζόμαστε καλές οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ίσως τη γλιτώσαμε φτηνά», δήλωσε ο Μερτς, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να ανοίξουν εμπορικές προοπτικές στη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική, οι οποίες θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε με συνέπεια αυτή την πορεία», πρόσθεσε.

Ο Μερτς είπε επίσης ότι τα βασικά ζητήματα σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να επιλυθούν μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας για την απασχόληση, τις συντάξεις και τις παροχές υγείας.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μας στο μέλλον», είπε.