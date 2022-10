Ο Δούρειος Ίππος της Κίνας στην Ευρώπη;

Το Βερολίνο ανακοίνωσε επισήμως χθες την επίσκεψη του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς στο Πεκίνο την άλλη εβδομάδα, την ώρα που οι εγκρίσεις που έχει δώσει (και σκέφτεται να δώσει) για τις εξαγορές στη χώρα του από Κινέζους επενδυτές, προκαλούν έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, στις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας ακόμα και την ίδια του την κυβέρνηση.

Δείχνουν μάλιστα να τρομάζουν και τις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βλέπουν το τελευταίο διάστημα η Κίνα να μην αποτελεί ευκαιρία γι' αυτές αλλά οικονομικό πρόβλημα.

Ο Σολτς θα είναι ο πρώτος από τους ηγέτες της G7 που θα επισκεφτεί την Κίνα από την έναρξη της πανδημίας και αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας κατά το οποίο ο Σι Τζιπίνγκ γέμισε το Politburo με πολιτικούς συμμάχους του σε μια ακόμα κίνηση εδραίωσης της μονοκρατορίας τους. Επίσης, άλλαξε το καταστατικό του κόμματος ώστε να αναφέρει ρητά ότι δεν αναγνωρίζει ανεξαρτησία στην Ταϊβάν.

Τι μπορεί λοιπόν να θέλει ο ηγέτης της οικονομικής «ατμομηχανής» της Ευρώπης σ' ένα ανελεύθερο καθεστώς ειδικά μετά το πικρό μάθημα των συνεπειών της ενεργειακής εξάρτησης της Γερμανίας από το άλλο ανελεύθερο καθεστώς της Ρωσίας με το οποίο, σημειωτέον, το Πεκίνο διατηρεί αγαστές σχέσεις ;

«Ο Σολτς δεν υπνοβατεί προς την εξάρτηση στην Κίνα. Τα μάτια του είναι ορθάνοιχτα», σχολιάζει η Τζέσικα Μπέρλιν, από τη δεξαμενή σκέψης German Marshall Fund των ΗΠΑ. «Γνωρίζει ότι ακόμα και η ίδια του η κυβέρνηση είναι ενάντια σε αυτό αλλά επιλέγει να συνεχίσει τις λάθος πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης στην οποία υπηρέτησε και ως αναπληρωτής Καγκελάριος και ως Υπουργός Οικονομικών».

Olaf Scholz should not go to China.



Doing so will be seen by CCP as @Bundeskanzler coming to kiss Xi’s proverbial ring, just as Xi further consolidates power & increases brutal domestic crackdowns & aggressive posture toward Taiwan.



Not smart. Don’t go.https://t.co/fusXyTwQRG