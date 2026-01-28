Γερμανία: Nέο ευέλικτο ωράριο εργασίας στον τουριστικό κλάδο

Την εισαγωγή της δυνατότητας υπολογισμού του μέγιστου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση για τον κλάδο του τουρισμού και της γαστρονομίας προωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, η οποία κάνει λόγο για «επανάσταση» στην απασχόληση, «με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι οκτώ ώρες εργασίας ημερησίως που ισχύουν σήμερα μπορούν να αυξηθούν έως και σε 10, μόνο όμως εφόσον παραμένει ο ημερήσιος μέσος όρος των οκτώ ωρών σε διάστημα έξι μηνών. Η νέα ρύθμιση, η οποία προβλέπει ακόμη αφορολόγητες υπερωρίες και φορολογικές ελαφρύνσεις για εφάπαξ μπόνους που καταβάλλονται για την αύξηση των ωρών εργασίας στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση στον τουρισμό και τη γαστρονομία, αλλά στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ο συντονιστής για θέματα Τουρισμού από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Κρίστοφ Πλος δήλωσε στην BILD ότι το νέο ευέλικτο ωράριο εργασίας θα εφαρμοστεί ήδη στη φετινή τουριστική περίοδο. «Αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τις μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια εργαζόμενους στη Γερμανία (…) Οι γονείς θα μπορούσαν να εργάζονται περισσότερες ώρες και στη συνέχεια να λαμβάνουν άδεια για να τις αντισταθμίσουν», υποστήριξε.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί επίσης στον περιορισμό του κόστους, με παράλληλη μείωση των εισφορών των τουριστικών πρακτόρων στο ταμείο ταξιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο προστατεύει τους τουρίστες σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να μειωθούν και οι τιμές των τουριστικών πακέτων.

«Με τη νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, διασφαλίζουμε ότι θα γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε αυτοκινητοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, σιδηροδρόμους και λιμάνια και ότι θα εξαλειφθούν οι περιττές απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τα βάρη για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτρέψει στην τουριστική βιομηχανία να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι σημαντικό για μας να μη γίνουν οι διακοπές απρόσιτες για τους εργατικούς ανθρώπους στη Γερμανία», πρόσθεσε ο Πλος.

Για «σημαντικό μήνυμα» προς τον κλάδο του τουρισμού έκανε λόγο ο Σέρεν Χάρτμαν, πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Τουρισμού και χαιρέτισε «τη σαφή εστίαση της στρατηγικής στην οικονομική πολιτική» εκ μέρους της κυβέρνησης.