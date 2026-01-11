Γερμανία: Νέες χιονοπτώσεις και παγετό φέρνει από τη νύχτα η κακοκαιρία «Gunda» (pics&vids)

Νέες χιονοπτώσεις και «παγωμένη» βροχή φέρνει η κακοκαιρία «Gunda», η οποία αναμένεται να πλήξει από τη νύχτα τη βορειοδυτική Γερμανία, με θερμοκρασίες γύρω από τους -15 βαθμούς. Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω παγετού, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για «εξαιρετικά ολισθηρούς» δρόμους και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), η «Gunda» θα φέρει αρχικά χιόνι και αργότερα βροχή από τα δυτικά, η οποία ωστόσο θα παγώσει είτε στον αέρα είτε στο έδαφος λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί «εκτεταμένη σοβαρή κατάσταση με μαύρο πάγο», όπως δήλωσε ο μετεωρολόγος της DWD Όλιβερ Ρόιτερ. Η λέσχη αυτοκινήτου ADAC κάλεσε από την πλευρά της τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις και, όπου αυτό είναι εφικτό, να μην χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο.

Today I took a walk in rural Germany with my gf, where I saw some cool ice formations (3rd pic) and some piled-up snow (4th pic, road sign censored for privacy reasons): pic.twitter.com/0lV1guPkdD — karl (@elbgermane25) January 11, 2026

Λόγω του παγετού, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Κάτω Σαξονία, στην Βρέμη, στο Ζάαρλαντ και σε τμήματα της Έσσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB), οι οποίοι τα τελευταία εικοσιτετράωρα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα και είτε περιόρισαν σημαντικά τα δρομολόγιά τους είτε τα ακύρωσαν, όπως στην περίπτωση της βόρειας Γερμανίας, ανακοίνωσαν ότι δεν αναμένουν πλέον σημαντικές ανατροπές στο πρόγραμμά τους. «Δεν θα υπάρξουν προβλήματα όπως αυτά της Παρασκευής και του Σαββάτου», διαβεβαίωσε το στέλεχος της DB Φίλιπ Νάγκλ.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι δέχονται ωστόσο έντονη κριτική, ακόμη και από την κυβέρνηση, για τη διαχείριση της κατάστασης. «Η εταιρία θα πρέπει σίγουρα να αναλύσει πού πήγαν τα πράγματα καλά και πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης», δήλωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ (CDU), ενώ το μέλος της Επιτροπής Μεταφορών της Bundestag Κρίστοφ Πλος (CDU) επισήμανε ότι «άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαχειρίζονται καλύτερα την κατάσταση όταν χιονίζει ή κάνει κρύο» και οι Πράσινοι ζήτησαν αναθεώρηση του σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων από την DB.

Την ίδια ώρα, παρά την επείγουσα προειδοποίηση από την αστυνομία από ελικόπτερα με μεγάφωνα, χιλιάδες άτομα δοκίμασαν τις παγωμένες λίμνες και τα ποτάμια σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναφέρθηκε μόνο ένα ατύχημα, με ένα άτομο που έπεσε σε σπασμένο πάγο σε παγωμένο κανάλι του Βερολίνου, αλλά σώθηκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Η DWD αναμένει ύφεση της κακοκαιρίας από την Τετάρτη, ενώ στο ορατό μέλλον δεν διαφαίνεται νέο κύμα ιδιαίτερα χαμηλής πίεσης.