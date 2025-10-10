Ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να καταρρίψει drones στον εθνικό εναέριο χώρο, γεγονός που σχετίζεται με την προσπάθεια της μεταπολεμικής Γερμανίας να αποτρέψει οποιαδήποτε επανάληψη του ναζιστικού παρελθόντος.

Σύμφωνα με το Politico, το γερμανικό σύνταγμα, που υιοθετήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απαγορεύει ρητά στον στρατό (Bundeswehr) να αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια. Οι νομοθέτες ήθελαν να αποφύγουν την κατάχρηση της στρατιωτικής δύναμης, όπως συνέβαινε υπό τους Ναζί.

Σήμερα, ωστόσο, οι συχνές εισβολές ρωσικών drones στον γερμανικό εναέριο χώρο έχουν δημιουργήσει ένα νομικό και επιχειρησιακό αδιέξοδο.

«Πρέπει να τροποποιήσουμε τους νόμους ώστε οι μόνοι που μπορούν να το χειριστούν – δηλαδή ο στρατός – να έχουν και την εξουσία να το κάνουν», λέει ο Τόμας Ρέβεκαμπ, πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας στην Bundestag και μέλος του συντηρητικού κόμματος Μερτς.

Αν και ο στρατός μπορεί θεωρητικά να υπερασπιστεί τη χώρα σε περίπτωση μεγάλης εισβολής, οι τρέχουσες επιθέσεις drones δεν θεωρούνται αρκετά σοβαρές.

Με βάση τη σημερινή νομοθεσία, οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να καταρρίψουν drones μόνο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πρόσφατα drones ήταν οπλισμένα, αλλά οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιούνται για κατασκοπεία.

Η αστυνομία έχει νομικό δικαίωμα να καταρρίψει drones αν κρίνει ότι απαιτείται, αλλά δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα. «Η ομοσπονδιακή και οι περισσότερες πολιτειακές αστυνομίες δεν έχουν καμία δυνατότητα άμυνας κατά drones», επισημαίνει ο Ρέβεκαμπ.

Καθώς η Γερμανία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, ο στρατός μπορεί σήμερα να παρέχει μόνο «διοικητική υποστήριξη», όπως την ταυτοποίηση drones ή τη διαβίβαση πληροφοριών, όπως έγινε πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ σχεδιάζει να δημιουργήσει μονάδα άμυνας κατά drones στην ομοσπονδιακή αστυνομία και ένα εθνικό κέντρο άμυνας drones, ενώ προωθεί νόμο που θα επιτρέπει στη στρατιωτική δύναμη να καταρρίπτει drones όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Αυτό καθιστά τη Γερμανία αδύναμη απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις drones για το προσεχές μέλλον — τουλάχιστον μέχρι να αναπτύξει η αστυνομία την ικανότητα ενεργής αντιμετώπισης.

Ωστόσο, η μόνη βιώσιμη λύση, σύμφωνα με ορισμένους, είναι η αλλαγή του γερμανικού Συντάγματος, ώστε η στρατιωτική δύναμη να μπορεί να αναλάβει ενεργότερο ρόλο εσωτερικά.