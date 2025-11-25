Γερμανία: Μέλη των Antifa που στοχοποιούνται στις ΗΠΑ, οδηγούνται σε δίκη

Επτά μέλη μιας αριστερής οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την κυβέρνηση των ΗΠΑ παραπέμφθηκαν σε δίκη στη Γερμανία την Τρίτη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας σε διάφορες επιθέσεις εναντίον της ακροδεξιάς σκηνής της χώρας.

«Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ήταν μέλη ή υποστηρικτές μιας οργάνωσης που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018, τα μέλη της οποίας υποστηρίζουν ακραίες αριστερές μαχητικές απόψεις», δήλωσε στο Reuters η Μέικε Σχαφ, εκπρόσωπος του δικαστηρίου στην ανατολική πόλη της Δρέσδης.

Πρόσθεσε ότι κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας, βαριά σωματική βλάβη, κλοπή με επιβαρυντικές περιστάσεις και φθορά περιουσίας σε διάφορες επιθέσεις μέχρι το 2023 εναντίον ατόμων που θεωρούσαν φασίστες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την ομάδα, γνωστή ως Antifa Ost, και τρεις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες ως «ειδικά χαρακτηρισμένους παγκόσμιους τρομοκράτες», κατηγορώντας τις για βία με πολιτικά κίνητρα.

Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε έκτοτε ότι η απειλή που αποτελεί η ομάδα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς οι ηγέτες και οι βασικοί μαχητές της έχουν συλληφθεί.

Το ευρύτερο κίνημα Antifa, συντομογραφία του «αντιφασιστικό», είναι αποκεντρωμένο και δεν έχει σαφή ιεραρχία ή ηγεσία.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε τότε να σχολιάσει την απόφαση των ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ενήργησε ανεξάρτητα.

Η Antifa Ost, γνωστή και ως «Hammer Gang» (Συμμορία του Σφυριού) λόγω του αγαπημένου της όπλου, λειτουργούσε ως ακροαριστερό εξτρεμιστικό δίκτυο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το δικαστήριο της Δρέσδης ανακοίνωσε ότι οι ακροάσεις της ποινικής διαδικασίας έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2027.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μεταξύ των επτά κατηγορουμένων, έξι ανδρών και μιας γυναίκας, ένα άτομο που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Johann G. σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, είχε ηγετικό ρόλο, μαζί με μια άλλη γυναίκα που είχε προηγουμένως καταδικαστεί.

Οι ερευνητές συνδέουν επίσης το δίκτυο με μια σειρά επιθέσεων κατά τη διάρκεια ακροδεξιών εκδηλώσεων μνήμης στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.