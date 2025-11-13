Γερμανία: Κυβερνητική συμφωνία για τη διεύρυνση της στρατιωτικής θητείας

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία ανακοίνωσαν την Πέμπτη μια συμβιβαστική λύση σχετικά με τους νέους κανόνες για τη στρατιωτική θητεία, ένα βασικό στοιχείο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση των συρρικνωμένων ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το μοντέλο που συμφωνήθηκε από τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και το σοσιαλδημοκρατικό SPD προβλέπει ένα υβριδικό σύστημα βασισμένο στην εθελοντική θητεία με την επιλογή υποχρεωτικής επιστράτευσης, αν χρειαστεί.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η οποία είχε στρατό σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανδρών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τη διάρκεια των ειρηνικών χρόνων της δεκαετίας του 1990.

«Θα κάνουμε την εθελοντική θητεία πιο ελκυστική, θέλουμε να ενθουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους για την υπηρεσία προς την πατρίδα τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γενς Σπαν, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του CUD του Μερτς.

«Αν τελικά η εθελοντική υπηρεσία δεν είναι αρκετή, θα πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό στοιχείο».

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες διαμάχης σχετικά με το ποια μορφή στρατιωτικής θητείας θα ήταν η καταλληλότερη για την αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων, διατηρώντας παράλληλα την ευρεία υποστήριξη του λαού.

Για τον «ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης»

Αντιμέτωπος με τις αντιληπτές απειλές από τη Ρωσία και την έντονη πίεση από τον παραδοσιακό σύμμαχο της Γερμανίας, τις ΗΠΑ, ο Μερτς δεσμεύτηκε να ανασυγκροτήσει τον ομοσπονδιακό στραότ (Μπουντεσβέρ) ως τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Αυτή τη στιγμή διαθέτει περίπου 182.000 ένστολους στρατιώτες και έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της δύναμης σε 255.000-270.000 με άλλους 200.000 εφέδρους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αυστηρή προειδοποίηση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της έχουν πυροδοτήσει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων μετά από χρόνια παραμέλησης.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πέρυσι ότι η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο έως το 2029 και, ακόμη και πριν από την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση του Μερτς τον Μάιο, το κοινοβούλιο συμφώνησε σε μια άνευ προηγουμένου αναθεώρηση των κανόνων για τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων ευρώ για αμυντικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους, θα εισαχθεί ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής και ιατρικού ελέγχου, ενώ κάθε υποχρεωτική επιστράτευση θα υπόκειται σε ξεχωριστή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Όλοι οι 18χρονοι θα λάβουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν. Για τους άνδρες, η απάντηση στο ερωτηματολόγιο θα είναι υποχρεωτική. Οι νεοσύλλεκτοι θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 2.600 ευρώ.

Οι ιατρικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν με όσους γεννήθηκαν το 2008 και θα επεκταθούν σταδιακά.

Εάν ο αριθμός των εθελοντών για στρατιωτική θητεία είναι ανεπαρκής, το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει την υποχρεωτική στρατολόγηση βάσει των αναγκών, αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.