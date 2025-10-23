Γερμανία: Κενά στον προϋπολογισμό παρά τη βελτίωση των προβλέψεων για τα φορολογικά έσοδα

Η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα δημοσιονομικό κενό άνω των 140 δισ. ευρώ έως το 2029 και θα χρειαστεί τα υπουργεία να κάνουν περικοπές, παρά τις προβλέψεις για φορολογικά έσοδα μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα κατά την ίδια περίοδο, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, υποστήριξε τον Μάρτιο ένα σχέδιο δαπανών ύψους 500 δισ. ευρώ για την τόνωση της ανάπτυξης σε μια οικονομία που έχει πληγεί από την πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - αλλά αυτό έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί.

Αναμένει να εισπράξει 33,6 δισ. ευρώ περισσότερα σε φορολογικά έσοδα την περίοδο 2025-2029 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αφού το φορολογικό συμβούλιο αναθεώρησε τις προβλέψεις του για συνολικά φορολογικά έσοδα υψηλότερα κατά 0,7% στα 5,17 τρισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο.

Η πιο αισιόδοξη εκτίμηση για τη φορολογία θα περιορίσει την τρύπα στον προϋπολογισμό για το 2027 κατά 7 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία είχε εκτιμηθεί σε περίπου 30 δισ. ευρώ πριν.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για το 2028 εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 60 δισ. ευρώ και ο προϋπολογισμός του 2029 έλλειμμα άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο υφυπουργός που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό σε συνέντευξη Τύπου.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά στον προϋπολογισμό από το 2027 και μετά, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια αυστηρή πορεία ενοποίησης: όλα τα υπουργεία θα εξακολουθήσουν να υποχρεούνται να κάνουν περικοπές», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στην ίδια ενημέρωση.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι αρχηγοί των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού θα παρουσιάσουν ένα πακέτο γύρω στις αρχές του έτους με τα σχέδιά τους για να κλείσουν το υπάρχον κενό στον οικονομικό σχεδιασμό έως το 2029.

Ο Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι τα αυξανόμενα φορολογικά έσοδα αντανακλούν μια πιο θετική οικονομική προοπτική.

Τον Μάιο, οι εκτιμήσεις της μειώθηκαν κατά 81,2 δισ. ευρώ λόγω της οικονομικής ύφεσης και των μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024, καθιστώντας την το μόνο μέλος της G7 που δεν κατάφερε να αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, η οποία αναμένει ανάπτυξη μόνο 0,2% φέτος, έχει προβλέψει ότι η οικονομία θα ανακάμψει με ανάπτυξη 1,3% το επόμενο έτος και 1,4% το 2027, υποστηριζόμενη από τις κρατικές δαπάνες.