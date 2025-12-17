Γερμανία: Η κυβέρνηση εγκρίνει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 50 δισ. ευρώ

Η κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού της Γερμανίας ενέκρινε την Τετάρτη αμυντικές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 50 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο για σημαντική ενίσχυση των στρατιωτικών του δαπανών.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θέτει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο σε τροχιά υλοποίησης των φιλόδοξων αμυντικών δεσμεύσεων της χώρας.
Το πακέτο, το μεγαλύτερο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, περιλαμβάνει προμήθειες στρατιωτικών στολών, τεθωρακισμένων οχημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δορυφορικών συστημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από μέλη της επιτροπής, τα βασικά έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι τα εξής:
- Περίπου 21 δισ. ευρώ για στρατιωτικό ρουχισμό και ατομικό εξοπλισμό έως και 460.000 στρατιωτικών και 80.000 πολιτικών υπαλλήλων.
- Σύμβαση ύψους 4,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Puma κατά 200 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προσομοίωσης για εκπαίδευση.
- Περίπου 1,5 δισ. ευρώ για την προμήθεια οκτώ μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9B SeaGuardian, με δυνατότητα εντοπισμού υποβρυχίων, μέσω του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ.
- Περίπου 1,55 δισ. ευρώ για την επέκταση του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.
- Περίπου 1,76 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος επιτήρησης με την ονομασία SPOCK, το οποίο θα υποστηρίζει γερμανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία που έχει αναπτυχθεί στη Λιθουανία.
- Περίπου 1,3 δισ. ευρώ για το επίγειο αντιαεροπορικό σύστημα Iris-T SLM, με χρήση κατευθυνόμενων πυραύλων.
- Περίπου 450 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του πυραυλικού συστήματος Taurus.