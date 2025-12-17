Γερμανία: Η κυβέρνηση εγκρίνει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 50 δισ. ευρώ

Η κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού της Γερμανίας ενέκρινε την Τετάρτη αμυντικές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 50 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο για σημαντική ενίσχυση των στρατιωτικών του δαπανών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θέτει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο σε τροχιά υλοποίησης των φιλόδοξων αμυντικών δεσμεύσεων της χώρας.

Το πακέτο, το μεγαλύτερο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, περιλαμβάνει προμήθειες στρατιωτικών στολών, τεθωρακισμένων οχημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δορυφορικών συστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από μέλη της επιτροπής, τα βασικά έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι τα εξής: