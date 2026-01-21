Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται αντίθετη στη συμμετοχή της στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει τον ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Der Spiegel την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το περιοδικό, επικαλούμενο έγγραφο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, σε εσωτερικό σημείωμα που συντάχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ, το Βερολίνο εκφράζει επίσης ενστάσεις για τις προκαθορισμένες εξουσίες που θα αποκτούσε ο Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε πάντως τη Δευτέρα ότι το Βερολίνο θα εξετάσει ποια συμβολή θα μπορούσε να έχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Παράλληλα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν θα παρευρεθεί στην προγραμματισμένη για αύριο στο Νταβός υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν τελικά το Βερολίνο θα αποδεχθεί την πρόταση και η Γερμανία θα ενταχθεί στο Συμβούλιο. «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε από την Κένυα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την πρόσκληση. Αυτό που μας καθοδηγεί στην αξιολόγησή της είναι ότι στοχεύει στην υπηρεσία της ειρήνης, κάτι που συμμεριζόμαστε. Επιθυμούμε ιδιαιτέρως να συνεισφέρουμε για το οριστικό τέλος της διένεξης στην Γάζα. Εξετάζουμε αυτό εγχείρημα, του Συμβουλίου Ειρήνης αναλόγως και εν ευθέτω χρόνο θα ενεργήσουμε κατάλληλα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ενώ ανέφερε ότι το πρόγραμμα του καγκελάριου δεν επιτρέπει την παρουσία του στην τελετή υπογραφής, καθώς πρέπει να αναχωρήσει από το Νταβός το πρωί της Πέμπτης, αμέσως μετά την ομιλία του, για να μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου έχει προγραμματίσει επιμέρους επαφές ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την Γροιλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πάντως, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κένυα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου για τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης». «Έχουμε συμβούλιο ειρήνης και αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερος.