Γερμανία: Δύο νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα (vids)

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γερμανία, ενώ επαναλήφθηκαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, αλλά σε περιορισμένη σχετικά με πέρυσι κλίμακα. Εκατοντάδες άτομα προσήχθησαν για διάφορες παραβάσεις και αναφέρθηκαν δεκάδες πυρκαγιές από πυροτεχνήματα.

Στο Μπίλεφελντ δύο 18χρονοι υπέστησαν θανάσιμο τραυματισμό σκοτώθηκαν από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Πρόκειται, όπως διευκρίνισε η αστυνομία, για ανεξάρτητα μεταξύ τους περιστατικά και έχει αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Στο Ροστόκ ένας 23χρονος έχασε το αριστερό του χέρι σε έκρηξη πυροτεχνήματος, ενώ ένα 16χρονο κορίτσι στην Λειψία υπέστη σοβαρό τραυματισμό προσπαθώντας να πυροδοτήσει απαγορευμένο τύπο πυροτεχνήματος.

Στο Βερολίνο, όπου επιχειρούσαν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η νύχτα της Πρωτοχρονιάς ήταν λιγότερο ταραχώδης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Δεν είχαμε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς ή μεγάλες υλικές ζημιές», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αστυνομικοί δέχθηκαν και φέτος επιθέσεις με κροτίδες και 21 εξ αυτών υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων πυροτεχνημάτων.

Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά με πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων και αυτοκίνητα. Ο ακριβής απολογισμός αναμένεται αργότερα εντός της ημέρας.

Τα μεγαλύτερα πρωτοχρονιάτικα πάρτι διοργανώθηκαν φέτος στο Βερολίνο, με 25.000 άτομα να υποδέχονται το νέο έτος στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, στο λιμάνι του Αμβούργου, όπου σε πλωτή σκηνή φιλοξενήθηκε αυτή τη φορά η καθιερωμένη ζωντανή εκπομπή του ZDF και στο κέντρο του Μονάχου, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 10.000 άτομα. «Όλα ήταν ειρηνικά, δεν υπήρξε απολύτως κανένα επεισόδιο», δήλωσε εκπρόσωπος των διοργανωτών στη βαυαρική πρωτεύουσα.