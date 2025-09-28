Γερμανία: Δημιουργία «κέντρου προστασίας από drones» - ΥΠΕΣ: Θα τα καταρρίπτει ο στρατός

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, χαρακτήρισε το Σάββατο «υψηλό» τον κίνδυνο από τις αυξημένες εμφανίσεις drones στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, επισημαίνοντας την έλλειψη αξιόπιστων συστημάτων αντιμετώπισής τους τόσο στη Γερμανία όσο και στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση δράση, με τον Ντόμπριντ να προτείνει τη δημιουργία ενός «Κέντρου προστασίας από drones», που θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας και των αστυνομικών αρχών των κρατιδίων. Σκοπός είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος know-how και η ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής.

Ο Βαυαρός πολιτικός (CSU) μίλησε για έναν τεχνολογικό αγώνα μεταξύ απειλής και άμυνας, τονίζοντας ότι η πληθώρα διαφορετικών τύπων drones που έχουν εμφανιστεί σε διάφορα σημεία της Γερμανίας και των γειτονικών χωρών αποτελεί σοβαρή πρόκληση. Τα πρόσφατα περιστατικά, όπως οι πτήσεις πάνω από το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, χαρακτηρίστηκαν από τον Ντόμπριντ ως «σμήνη drones», φαινόμενο χωρίς προηγούμενο.

Η χρήση παραδοσιακών μέσων, όπως δίχτυα ή παρεμβολές, περιορίζεται σε αποτελεσματικότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Κέντρο προστασίας αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής, ενώ ο δεύτερος αφορά την αναθεώρηση του Νόμου περί Ασφάλειας της Αεροπορίας. Η Μπούντεσβερ θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης drones όταν απαιτείται για την προστασία κρίσιμων υποδομών ή της ανθρώπινης ζωής. Η συνεργασία αυτή θα είναι προγραμματισμένη και όχι αυθαίρετη, με την αξιολόγηση του κινδύνου να γίνεται κατά περίπτωση.

Η κατάρριψη drone θα αποτελεί έσχατο μέτρο, εφαρμόσιμο μόνο όταν η απειλή είναι άμεση και τα υπόλοιπα μέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή. Το Υπουργείο Άμυνας θα λαμβάνει την τελική απόφαση σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη ρύθμιση των νομικών και οργανικών πλαισίων, καθορίζοντας αρμοδιότητες και συνεργασία με τα ομόσπονδα κρατίδια.

Σύμφωνα με την ειδικό ασφαλείας Ουλρίκε Φράνκε, η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για επιθέσεις drones, καθώς ακόμη και στα μεγάλα αεροδρόμια τα αμυντικά μέτρα είναι περιορισμένα. Απαιτούνται πολλαπλά συστήματα, όπως παρεμβολές, drones αναχαίτισης, λέιζερ και όπλα μικροκυμάτων, ενώ η κατάρριψη σε κατοικημένες περιοχές εγείρει κινδύνους από συντρίμμια.

Πηγή: DW