Γερμανία: Απαγορεύτηκε η μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv - Προωθούσε χαλιφάτο στη χώρα

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη την απαγόρευση της ομάδας Muslim Interaktiv, κατηγορώντας την για αντισυνταγματικές δραστηριότητες και προώθηση της ιδέας ενός χαλιφάτου, ενώ παράλληλα έκαναν έρευνες σε περιουσίες δύο άλλων ισλαμικών οργανώσεων με παρόμοιες κατηγορίες.

Η Muslim Interaktiv, που διοργανώνει διαδηλώσεις και δραστηριοποιείται σε διάφορα social media, θα απαγορευτεί και θα κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία. Το γκρουπ αρνείται ότι επιδιώκει την ανατροπή της κοινωνικής τάξης. Η οργάνωση προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον στις αρχές του 2024 έπειτα από μια διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες που ζητούσαν τη δημιουργία χαλιφάτου στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για τις ομάδες Generation Islam και Realitaet Islam, έγιναν έρευνες σε 7 ακίνητα στο Αμβούργο και 12 στο Βερολίνο και τη Χέσση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι σχέσεις της γερμανικής κυβέρνησης με την μουσουλμανική κοινότητα έχουν επιδεινωθεί μετά την συνεχή στήριξη του Βερολίνου στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προκάλεσε νέες εντάσεις τον προηγούμενο μήνα με δηλώσεις που ερμηνεύτηκαν από επικριτές ως γενίκευση προβλημάτων στους μουσουλμάνους άνδρες και κάλεσμα για περισσότερες απελάσεις, τις οποίες αργότερα διευκρίνισε ότι αφορούσαν μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής.

Κάλεσμα για χαλιφάτο

Η Muslim Interaktiv, που ιδρύθηκε το 2020, προσέλκυσε την προσοχή τον Απρίλιο του 2024 με διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Το χαλιφάτο είναι η λύση» και «Οι Μουσουλμάνοι δεν θα μείνουν σιωπηλοί».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε:

«Θα ανταποκριθούμε με όλη τη δύναμη του νόμου σε οποιονδήποτε καλεί επιθετικά για χαλιφάτο στους δρόμους μας, υποκινεί μίσος κατά του Ισραήλ και των Εβραίων με ακατανόητο τρόπο, και περιφρονεί τα δικαιώματα γυναικών και μειονοτήτων».

Το υπουργείο τόνισε ότι η απαγόρευση βασίστηκε αποκλειστικά σε επαγγελματική αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς να παίζει ρόλο η θρησκεία.

Hamburgs Innensenator @AndyGrote #SPD:

„Mit dem heute vollstreckten Verbot von Muslim Interaktiv haben unsere Sicherheitsbehörden eine gefährliche und sehr aktive islamistische Gruppierung ausgeschaltet. Wie schon beim Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg vor einem Jahr, wurde… pic.twitter.com/8aefXqDIuP — AK Polis | Arbeitskreis Politischer Islam (@AK_Polis) November 5, 2025

Η Muslim Interaktiv, με περίπου 19.000 ακόλουθους σε TikTok και YouTube, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολίων.

Σε ένα σημείωμα θέσης που μοιράστηκε στο κανάλι YouTube του προσώπου της ομάδας, Raheem Boateng, η ομάδα επιβεβαίωσε τη στήριξή της στο γερμανικό Σύνταγμα, αλλά απέρριψε οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση στην ερμηνεία του Ισλάμ:

«Αναγνωρίζουμε την ισχύ του Βασικού Νόμου ως το κανονιστικό πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που μας εγγυάται, ως Μουσουλμάνους, το δικαίωμα ύπαρξης στη Γερμανία».