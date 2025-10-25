Γεωργία: Συνελήφθησαν τρεις Κινέζοι υπήκοοι που προσπάθησαν να αγοράσουν ουράνιο παράνομα

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Γεωργίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συνέλαβε τρεις Κινέζους πολίτες στην Τιφλίδα, καθώς επιχείρησαν να αγοράσουν παράνομα δύο κιλά «πυρηνικού υλικού» ουρανίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interpress της Γεωργίας.

Το Interpress επικαλέστηκε τον αναπληρωτή επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Γεωργίας, ο οποίος δήλωσε ότι οι τρεις συλληφθέντες σχεδίαζαν να αγοράσουν το ουράνιο έναντι 400.000 δολαρίων και να το μεταφέρουν στην Κίνα, μέσω Ρωσίας.

Το ουράνιο χαρακτηρίστηκε ως «πυρηνικό υλικό», χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης αγοράς.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο ασφαλείας, οι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που ενδέχεται να επιφέρουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών.

Η ασφάλεια των πυρηνικών υλικών που είχαν απομείνει από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα μετά τη διάλυσή της το 1991, καθώς η Γεωργία ήταν τότε μέλος της. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά περιστατικά παράνομης διακίνησης πυρηνικών υλικών στη χώρα.

Τον Ιούλιο, η Γεωργία είχε συλλάβει έναν Γεωργιανό και έναν Τούρκο υπήκοο, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για παράνομη αγορά, κατοχή και διακίνηση ραδιενεργών ουσιών· σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ασφαλείας, οι ουσίες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή φονικής βόμβας.