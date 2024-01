Γεωργία: Μια εικόνα με τον Στάλιν να τον ευλογεί η Αγία Ματρώνα της Μόσχας προκαλεί διχασμό στη χώρα

Οι αρχές της Γεωργίας ερευνούν τη φθορά που υπέστη μια πρόσφατα τοποθετηθείσα εικόνα στον Καθεδρικό Ναό της Τυφλίδας που απεικονίζει τον Ιωσήφ Στάλιν, ένα θέμα που έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό στη Γεωργία σχετικά με την κληρονομιά του πρώην δικτάτορα της Σοβιετικής Ένωσης.

Ένας άγνωστος δράστης έριξε χρώμα την Τρίτη πάνω στην εικόνα, η οποία εκτίθεται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στο Τμπιλίσι εδώ και αρκετούς μήνες, μετέδωσε το γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων Interpress. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την εικόνα να έχει παραμορφωθεί με μπλε χρώμα.

In #Georgia, unknown persons poured blue paint on the icon of Matrona of Moscow in Holy Trinity Cathedral of Tbilisi, which has an image of Stalin on it



The icon became a subject of controversy in Georgia when a video from the cathedral was published by former MP Giorgi… pic.twitter.com/nqbgIOs9LO