Γεωργία: Χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές αρχές εναντίον φιλοευρωπαίων διαδηλωτών

Η αστυνομία στη Γεωργία έκανε χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι για να διαλύσει διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πραγματοποίησε επίσης μερικές συλλήψεις, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες στους δρόμους στη χώρα αυτή των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ότι εφαρμόζει όλο και πιο αυταρχική αντιδυτική και φιλορωσική πολιτική.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η αστυνομία έβαλε τέλος σε πολύωρη αντιπαράθεση απομακρύνοντας τους διαδηλωτές από την περιοχή του κτιρίου του κοινοβουλίου και ωθώντας τους στη λεωφόρο Ρουσταβέλι προς το κτίριο της Όπερας του Τμπιλίσι, ενώ άρχισε να υψώνει οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάθε υλικό που μπορούσε να βρει.

Εν μέσω συμπλοκών με την αστυνομία, οι διαδηλωτές υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη λεωφόρο ενώ έκτοξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με αντλίες νερού και δακρυγόνα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Pro-EU protest erupts in Georgia



Police use rubber bullets, tear gas, and water cannon on protesters@SehgalRahesha tells you more



Watch more at https://t.co/dm7SyC0z2e pic.twitter.com/osCQWn4Fsh