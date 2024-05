Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Τιφλίδα κατά του αμφιλεγόμενου νόμου - Συλλήψεις (vid)

Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν μια βασική διασταύρωση στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, την Πέμπτη, καθώς οι διαδηλώσεις κατά του νόμου για τους «ξένους πράκτορες» στη χώρα συνεχίζονται.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν την Πλατεία Ηρώων μέσω της οποίας κινείται το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μεταξύ των γειτονιών της πόλης.

Local media publish footage of protesters being detained in #Georgia Meanwhile, protests against the law on foreign agents continue in Georgia. pic.twitter.com/7L2VCBYfYA

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε την Τετάρτη τη δεύτερη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ως εμπνευσμένο από το Κρεμλίνο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα απαιτούσε από οργανώσεις που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως πράκτορες ξένης επιρροής, έχει πυροδοτήσει πολιτική κρίση στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου.

Το γεωργιανό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε τρίτη ανάγνωση σε περίπου δύο εβδομάδες. Ο ΟΗΕ ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την «ξένη επιρροή».

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα την "απόσυρση" του νομοσχεδίου περί "ξένης επιρροής" το οποίο εξετάζεται στο κοινοβούλιο της Γεωργίας και εκφράζει την ανησυχία του για τη "δυσανάλογη χρήση βίας" εναντίον όσων αντιτίθενται σε αυτό.

«Προτρέπω τις γεωργιανές αρχές να αποσύρουν το νομοσχέδιο αυτό και να αρχίσουν έναν διάλογο, κυρίως με την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι ο χαρακτηρισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που επωφελούνται από ξένη χρηματοδότηση ως «οργανώσεις που ενεργούν προς το συμφέρον ξένης δύναμης» συνιστά σοβαρή απειλή για τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι».

«Με ανησυχούν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης κατά των διαδηλωτών και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στο Τμπιλίσι, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, αυτή την εβδομάδα», υπογράμμισε ο Τουρκ.

Από τις 9 Απριλίου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένης επιρροής», που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το κοινοβούλιο παρά τη μαζική κινητοποίηση των επικριτών του.

Το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, εισήγαγε εκ νέου το νομοσχέδιο αυτό που θεωρείται εμπόδιο στις προσδοκίες του Τμπιλίσι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βουλευτές ψήφισαν την Τετάρτη με 83 ψήφους υπέρ και 23 κατά το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο το Γεωργιανό Όνειρο σκοπεύει να υιοθετήσει οριστικά έως τα μέσα Μαΐου, παρά τις τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων στον δρόμο των πολέμιών του.

Mass protests against the law on "foreign agents" continue in #Georgia. My solidarity goes out to all those bravely taking to the streets today. I hope that the bill will be halted, ensuring the safety of protesters and that all those unjustly arrested will be released. pic.twitter.com/SdqojedPYu