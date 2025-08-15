Γενεύη: Σε αδιέξοδο οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την καταπολέμηση ρύπανσης από πλαστικά

Οι αντιπροσωπείες 185 χωρών που συναντήθηκαν στη Γενεύη, απέτυχαν να καταλήξουν σε δεσμευτικό κείμενο για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά, μια κατάσταση που συνεχώς χειροτερεύει στον πλανήτη.

«Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια της ολομέλειας σήμερα τα ξημερώματα.

Νωρίτερα, η Ινδία και η Ουρουγουάη είχαν επισημάνει την αδυναμία επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των διαπραγματευτών. Ένα νέο κείμενο με συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εξακολουθούσε να περιέχει πάνω από 100 σημεία που απαιτούσαν διευκρίνιση, μετά από 10 ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων, χωρίς οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών να καταφέρουν να συμφωνήσουν.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, δήλωσε κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης «εξοργισμένη επειδή, παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών και την πρόοδο που συντελέστηκε στις συνομιλίες, δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Σε προφανή αναφορά σε χώρες που παράγουν πετρέλαιο, ο Χέντελ Ροντρίγκες από την αντιπροσωπεία της Κολομβίας σημείωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας «μπλοκαρίστηκε από έναν μικρό αριθμό κρατών που απλώς δεν ήθελαν συμφωνία».

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφές, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν βαθιές διαιρέσεις ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Οι «φιλόδοξοι», μεταξύ των οποίων η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, θέλουν να καθαριστεί ο πλανήτης από τα πλαστικά, τα οποία προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, και κυρίως να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή τους.

Αντιθέτως, χώρες που παράγουν πετρέλαιο αρνούνται οποιαδήποτε δέσμευση στη μείωση της παραγωγής υδρογονανθράκων, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της βιομηχανίας πλαστικών, και οποιαδήποτε απαγόρευση επικίνδυνων χημικών ή προσθετικών υλικών.