Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί το Σάββατο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, Μπάρακ Ραβίντ.

🚨🚨White House special envoy @SteveWitkoff is meeting Saturday in Ibiza, Spain, with Qatari Prime Minister to discuss a plan to end the war in Gaza and release all remaining hostages held by Hamas. My story on @axioshttps://t.co/8Yzhh0QWNL — Barak Ravid (@BarakRavid) August 9, 2025

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου

Υπενθυμίζεται πως έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίστηκε για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στις 10.00 ώρα Ν. Υόρκης κατόπιν αιτήματος των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών του ΣΑΗΕ, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Δανία, Ελλάδα και Σλοβενία που υποστηρίχθηκε από την Ν. Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και την Αλγερία.

Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ με επιστολή του το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είχε ζητήσει σύγκληση της συνεδρίασης του ΣΑΗΕ το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ωστόσο λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό "Σαμπάτ Σαλόμ" τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λάβει χώρα την Κυριακή.

Σε δήλωση του ο κ. Μανσούρ, αφού παρέδωσε επιστολή με το αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης του ΣΑΗΕ στον Παναμέζο πρέσβη που εκτελεί χρέη προέδρου ΣΑΗΕ για τον μήνα Αύγουστο, τόνισε την αντίθεσή του στην κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς στη Γάζα.

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι «στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς».

«Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας» τόνισε ο κ. Ντανόν.