Μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ εργάζονται πάνω σε ένα νέο σχέδιο συμφωνίας που θα προβλέπει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων - ζωντανών και νεκρών - με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή.

Την αποκάλυψη έκαναν δύο Άραβες αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα στο Associated Press, επικαλούμενοι τη λεπτότητα των διαπραγματεύσεων.

Ο ένας από τους αξιωματούχους εμπλέκεται άμεσα στις διαβουλεύσεις, ενώ ο δεύτερος είναι ενήμερος για την πρόοδο των συνομιλιών.

Όπως αναφέρουν, οι προσπάθειες τελούν υπό την υποστήριξη σημαντικών αραβικών μοναρχιών του Κόλπου, οι οποίες ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή, σε περίπτωση που η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρήσει σε πλήρη επανακατάληψη της Γάζας, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της το 2005.



Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο προσπαθεί να δώσει λύση και στο πιο ακανθώδες ζήτημα: τι θα συμβεί με τον οπλισμό της Χαμάς. Το Ισραήλ απαιτεί πλήρη αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάτι που εκείνη απορρίπτει. Ο αξιωματούχος που συμμετέχει άμεσα στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι εξετάζεται η επιλογή του «παγώματος των όπλων», δηλαδή η διατήρηση του οπλισμού από τη Χαμάς υπό τον όρο ότι δε θα χρησιμοποιείται. Παράλληλα, προβλέπεται η αποχώρηση της οργάνωσης από την εξουσία στη Γάζα.

Τη διοίκηση της Λωρίδας, καθώς και την επίβλεψη της ανοικοδόμησης, αναμένεται να αναλάβει μια παλαιστινιακο-αραβική επιτροπή, μέχρι να συγκροτηθεί νέα παλαιστινιακή διοίκηση με αστυνομική δύναμη εκπαιδευμένη από δύο συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση.



Από την πλευρά της Χαμάς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος - μιλώντας επίσης ανώνυμα - επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της οργάνωσης είναι ενήμερη για τις προσπάθειες των Αράβων διαμεσολαβητών να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, ωστόσο, όπως είπε, «δεν έχουμε ακόμη λάβει συγκεκριμένες λεπτομέρειες».