Γάζα: Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στόχους της Χαμάς

Νέο χτύπημα κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις το μεσημέρι της Κυριακής.

«Λίγο νωρίτερα, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν εντατική αεροπορική επιδρομή εναντίον στόχων, που χρησιμοποιούνταν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ σε περιοχές πλησίον του φράχτη ασφαλείας στο Μπέιτ Χανούν στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Ισραηλινή Αεροπορία.

«Η IAF θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς», επισημαίνει σε δεύτερη της ανάρτηση η Ισραηλινή Αεροπορία.

