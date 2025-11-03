Γάζα: Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών

Η Τουρκία οργανώνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών, για να σφυρηλατηθεί κοινή θέση όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών επτά κρατών - της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας - είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε έξι ημέρες αργότερα το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ενόψει της σημερινής συνόδου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, υποδέχτηκε προχθές Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Παράλληλα, τις προσπάθειες της Άγκυρας, που πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές με χώρες της περιοχής κι επιδιώκει να αλλάξει τον προσανατολισμό των ΗΠΑ, του πιο αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ, παρακολουθεί στενά η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς υποστηρίζει πως η Τουρκία έχει υπερβολικά στενή σχέση με τη Χαμάς.

Κορυφαία μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν εκφράσει επανειλημμένα την άρνησή τους στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη «σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο βασίστηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η δύναμη σταθεροποίησης αυτή, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας καθώς θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.

Μόνο χώρες που είναι «αμερόληπτες» θα επιτραπεί να ενταχτούν στη δύναμη αυτή, έχει δηλώσει ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.