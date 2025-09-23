Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε δημόσια τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ» (vid)

Βίντεο με τη δημόσια εκτέλεση από τη Χαμάς τριών Παλαιστινίων που κατηγορήθηκαν ως «συνεργάτες του Ισραήλ», διακινήθηκε μέσω καναλιών στο Telegram, τα οποία σχετίζονται με την τρομοκρατική οργάνωση.

Μιλώντας στο πλήθως που φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ», ένας από τους ενόπλους της Χαμάς αναφερόμενος στους άνδρες έκανε λόγο για «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έτειναν χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους». Οι ένοπλοι της Χαμάς πυροβόλησαν τους τρεις άνδρες στο κεφάλι και στο πάνω μέρος του σώματος με αυτόματα όπλα.

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Χαμάς έβαλε χειρόγραφα στα αραβικά πάνω στα πτώματα στα οποία αναγραφόταν: «Η προδοσία σας δε θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία».

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet ανέφερε ότι σε ένα άλλο χαρτί που είχε τοποθετηθεί σε ένα από τα πτώματα αναγραφόταν το μήνυμα: «Μισθοφόροι του σπαθιού – ήρθε η ώρα να σας κόψουμε τα κεφάλια».

Σύμφωνα με τη Χαμάς, στην εκτέλεση συμμετείχαν μέλη άλλων δύο τρομοκρατικών οργανώσεων, της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.