Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων απόψε στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ δήλωσαν ότι «οι σοροί τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων στρατιωτών, που βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα σε μια από τις σήραγγες της νότιας Λωρίδας της Γάζας», θα παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής "κρατουμένων".

Η τρομοκρατική οργάνωση έχει επιστρέψει έως τώρα τα λείψανα 17 εκ των 28 σορών που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα και θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί μόλις άρχισε η εκεχειρία, δηλώνοντας ότι ο εντοπισμός των λειψάνων είναι «περίπλοκος και δύσκολος» στον κατεστραμμένο θύλακα.

Οι διαδοχικές καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων έχουν προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel το Σάββατο, τα μέρη από τις σορούς τριών ομήρων που επέστρεψε στο Ισραήλ η Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής δεν ταυτοποιούνται στην πραγματικότητα με κανένα από τους εν λόγω ομήρους.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως τα παραπάνω προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών ταυτοποίησης στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.