«Γαμψό Ξίφος»: Η Τουρκία έπληξε 89 στόχους - Με αντίποινα προειδοποιούν οι Κούρδοι της Συρίας

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές βάσεις των Κούρδων στη βόρεια Συρία και το βόρειο Ιράκ την Κυριακή, καταστρέφοντας 89 στόχους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ως αντίποινα για τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή, όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο βάσεις του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) και της κουρδικής πολιτοφυλακής στη Συρία, των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), που η Τουρκία θεωρεί πτέρυγα του PKK, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40. Οι 18 από τους νεκρούς είναι Κούρδοι μαχητές και μέλη τοπικών συμμαχικών δυνάμεων, οι 12 Σύροι στρατιώτες και ο ένας άμαχος.

Η Άγκυρα έχει κατηγορήσει τους Κούρδους για την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης στις 13 Νοεμβρίου, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 80. Σημειώνεται ότι καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης, ενώ τόσο το PKK όσο και οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) έχουν αρνηθεί κάθε ανάμειξη.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, οι αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στο Καντίλ, στο Άσος και στο Χακούρκ στο Ιράκ, καθώς και στο Κομπάνι, το Ταλ Ριφάτ, το Σιζιρέ και το Ντερίκ στη Συρία.

«Στους 89 στόχους που καταστράφηκαν περιλαμβάνονται καταφύγια, τούνελ και αποθήκες πυρομαχικών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται πως οι «αυτοαποκαλούμενοι επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης ήταν μεταξύ αυτών που εξουδετερώθηκαν».

Εκπρόσωπος των SDF δήλωσε πως οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αποθήκες σιτηρών, έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και ένα νοσοκομείο. «Ένδεκα πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος, σκοτώθηκαν», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής του κέντρου ΜΜΕ των SDF, Φαρχάντ Σάμι.

The final toll of martyrs due to the Turkish terrorist bombardment on the regions of the north and eastern Syria:

-11 civilians were martyred, including one journalist, and six were injured.

-One Fighter of the Syrian Democratic Forces was martyred in Abo Racin.

++