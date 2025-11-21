Γάλλος ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική συνδιάσκεψη με Ευρωπαίους ομολόγους το βράδυ της Παρασκευής για το Ουκρανικό

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του την Παρασκευή το βράδυ για να συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Η πηγή ανέφερε ότι η τηλεφωνική συνδιάσκεψη, στο πλαίσιο του λεγόμενου «σχήματος Ουάσιγκτον», θα πραγματοποιηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας και της Ιταλίας, καθώς και με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το «σχήμα Ουάσιγκτον» αναφέρεται σε μια συνάντηση αρχηγών κρατών που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος και στην οποία συμμετείχαν ηγέτες από τις εν λόγω χώρες για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία.