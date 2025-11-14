Γαλλικό ΥΠΕΞ για τη δίωξη κατά Ιμάμογλου: Απόφαση που πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό

Την «βαθιά της ανησυχία» για την απόφαση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης να ασκήσει δίωξη κατά του εκλεγμένου δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου για 142 αδικήματα, εξέφρασε η Γαλλία, κάνοντας λόγο για απόφαση που «πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό».

«Η απόφαση αυτή μας ανησυχεί, διότι φαίνεται να πλήττει τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό» ανέφερε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της αντιπολίτευσης, το δικαίωμα σε μία δίκαιη δίκη, η ελευθερία διαδήλωσης και έκφρασης αποτελούν τα θεμέλια του κράτους δικαίου» πρόσθεσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για «δεσμεύσεις που η Τουρκία έχει αναλάβει ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι, ο Τούρκος εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος 402 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Το κατηγορητήριο αποτελείται από 3.900 σελίδες.

Ο Τούρκος εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση ζήτησε ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 χρόνια για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, αλλά και απαγόρευση της λειτουργίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στον φάκελο υπάρχουν 105 προφυλακιστέοι, 170 υπό δικαστική κράτηση και 75 εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα, φέρεται να ζητείται ποινή για τον Ιμάμογλου με κατηγορίες για δωροδοκία, νοθεία δημοσίων διαγωνισμών, απάτη σε βάρος του δημοσίου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αφορά μια περίοδο 10 ετών.

Επίσης, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι το κατηγορητήριο για διαφθορά αφορά σε περίοδο 10 ετών, αλλά και ότι διαπιστώθηκαν ζημίες 160 δισ. τουρκικών λιρών για το κράτος.