Γαλλία: Ξεκίνησε διαδικασία προσωρινού αποκλεισμού της πλατφόρμας Shein

Η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία για τον προσωρινό αποκλεισμό της δημοφιλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο λόγος για την κίνηση αυτή είναι σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι η Shein απενεργοποίησε την πλατφόρμα της - όπου τρίτοι πωλητές καταχωρούν τα προϊόντα τους - στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου, αφού οι αρχές εντόπισαν τα παράνομα είδη προς πώληση.

Η κίνηση της Γαλλίας έρχεται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου επί κινεζικών γιγάντων όπως η Shein και η Temu βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ, αντανακλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των καταναλωτών, τις παράνομες πωλήσεις προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.