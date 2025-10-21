Γαλλία: Στη φυλακή σήμερα ο Σαρκοζί - Οι συνθήκες κράτησής του και οι παροχές

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί περνάει σήμερα την πόρτα της φυλακής για να εκτίσει ποινή 5ετούς κάθειρξης καθώς καταδικάστηκε για «συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων» από τη Λιβύη για την προεκλογική του καμπάνια.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταξύ 2007 και 2012, θα γίνει ο πρώτος πρώην Γάλλος ηγέτης που θα φυλακιστεί μετά τον συνεργάτη των Ναζί, στρατάρχη Φιλίπ Πετέν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά, ακόμα και στις πύλες της φυλακής», δήλωσε ο Σαρκοζί στην εφημερίδα La Tribune Dimanche πριν από τη φυλάκισή του.

Ο Σεμπαστιάν Καουέλ, που διευθύνει τη φημισμένη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί, δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος θα κρατηθεί σε απομόνωση.

«Θα έχει πρόσβαση στον προαύλιο χώρο, μόνος του, δύο φορές την ημέρα, θα έχει πρόσβαση σε αίθουσα δραστηριοτήτων ενώ είναι μόνος του και θα είναι μόνος του όταν βρίσκεται στο κελί του», δήλωσε ο Καουέλ στο ραδιόφωνο RTL.

Τηλεόραση, σταθερό τηλέφωνο και ιδιωτική ντουζιέρα

Ο Σαρκοζί βρέθηκε ένοχος για την προεκλογική καμπάνια του 2007 όταν έλαβε εκατομμύρια σε μετρητά από τον τότε Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Ενώ κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στενούς συνεργάτες του για την οργάνωση του σχεδίου, αθωώθηκε από την κατηγορία της προσωπικής λήψης ή χρήσης των κεφαλαίων.

Ο ίδιος αρνείται συστηματικά κάθε παράνομη πράξη και χαρακτήρισε την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη, λέγοντας ότι οι δικαστές επιδίωκαν να τον ταπεινώσουν. Έχει ασκήσει έφεση, αλλά η φύση της ποινής του σημαίνει ότι πρέπει να πάει στη φυλακή ενώ εκκρεμεί η διαδικασία της έφεσης.

Ο πρώην πρόεδρος είχε ήδη καταδικαστεί σε μια άλλη υπόθεση διαφθοράς, στην οποία κρίθηκε ένοχος για απόπειρα απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών από δικαστή με αντάλλαγμα επαγγελματικές χάρες, εκτίοντας την ποινή του φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο.

Η μονάδα απομόνωσης του Σαρκοζί στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, η οποία στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει τον περιβόητο τρομοκράτη «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον ηγέτη του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, διαθέτει κρατούμενους που στεγάζονται σε μονόκλινα κελιά και κρατούνται χωριστά κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές του υπόλοιπου σωφρονιστικού ιδρύματος: τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά από ανακαίνιση, διαθέτουν πλέον ιδιωτικά ντους.

Ο Σαρκοζί θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση – με μηνιαίο πάγιο 14 ευρώ– και σε σταθερό τηλέφωνο.

Τι θα έχει μαζί του στη φυλακή

Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρό, δήλωσε στο ραδιόφωνο Franceinfo ότι ο Σαρκοζί προετοιμαζόταν για τη φυλακή φέρνοντας μαζί του πουλόβερ και ωτοασπίδες.

«Έχει ετοιμάσει μερικές τσάντες στις οποίες έχει βάλει μερικά πουλόβερ, καθώς οι φυλακές μπορεί να είναι κρύες, και μερικές ωτοασπίδες, καθώς μπορεί να υπάρχει πολύς θόρυβος», είπε ο Νταρό.

Ο Σαρκοζί είχε επίσης δηλώσει στη Le Figaro ότι θα έπαιρνε τρία βιβλία για την πρώτη του εβδομάδα στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά, η ιστορία ενός άνδρα που φυλακίστηκε άδικα και σχεδιάζει την εκδίκησή του εναντίον όσων τον πρόδωσαν.

Η απόφαση να φυλακιστεί ένας πρώην πρόεδρος προκάλεσε την οργή των πολιτικών συμμάχων του Σαρκοζί και της ακροδεξιάς.

Για να αντιμετωπίσουν την αντίληψη της ατιμωρησίας, οι Γάλλοι δικαστές εκδίδουν όλο και περισσότερο διαταγές «προσωρινής εκτέλεσης» - που απαιτούν την άμεση έναρξη της έκτισης της ποινής, ακόμη και αν εκκρεμούν εφέσεις - σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες και πολιτικούς που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για το BFM TV την 1η Οκτωβρίου, το 58% των Γάλλων ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ετυμηγορία ήταν αμερόληπτη και το 61% υποστηρίζει την απόφαση να μπει ο Σαρκοζί στη φυλακή χωρίς να περιμένει την έφεση.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε θερμές σχέσεις με τον Σαρκοζί και τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον Σαρκοζί πριν από την φυλάκισή του. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter ότι θα επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο.