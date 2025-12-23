Γαλλία: Ψηφίσθηκε νόμος για την αναβολή του προϋπολογισμού έκτακτης ανάγκης

Οι Γάλλοι βουλευτές ψήφισαν την Τρίτη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία του κράτους τον Ιανουάριο, έως ότου το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο εγκρίνει έναν πλήρη προϋπολογισμό για το 2026.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατέθεσε το νομοσχέδιο αργά τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία των νομοθετών και των δύο σωμάτων να καταλήξουν την Παρασκευή σε συμβιβαστικό κείμενο για τον προϋπολογισμό του 2026, εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα τόσο από την Κάτω Βουλή όσο και από τη Γερουσία, επιτρέπει στο κράτος να μεταφέρει τα όρια δαπανών του 2025 στο νέο έτος, να εισπράττει φόρους και να εκδίδει χρέος.

«Θα μας επιτρέψει να εισπράττουμε φόρους και να διατηρήσουμε τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών από την 1η Ιανουαρίου», δήλωσε ο Λεκορνί σε ομιλία του προς τους πολίτες το βράδυ της Τρίτης, ενόψει της έγκρισης από τη Γερουσία.

Οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν προσεκτικά τα οικονομικά της Γαλλίας, καθώς ο Λεκόρνου προσπαθεί να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο φέτος ανέρχεται στο 5,4% του ΑΕΠ - το υψηλότερο στην ευρωζώνη των 20 κρατών-μελών.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκόρνου διαθέτει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο, όπου οι διαμάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη οδηγήσει στην πτώση τριών κυβερνήσεων από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα επικεντρωθεί, μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο και τα διάφορα πολιτικά κόμματα, στη διαπραγμάτευση ενός πλήρους προϋπολογισμού για το 2026, με έλλειμμα κάτω του 5% του ΑΕΠ.

Πέρυσι, η Γαλλία είχε εφαρμόσει αντίστοιχη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για την αναβολή της χρηματοδότησης, έως ότου ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2025 τον Φεβρουάριο, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κόστισε 12 δισεκατομμύρια ευρώ (14 δισεκατομμύρια δολάρια).