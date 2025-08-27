Γαλλία: Πάνω από 6 στους 10 θέλουν εκλογές, εντείνοντας τις πιέσεις στην κυβέρνηση Μπαϊρού

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμεί τη διάλυση του κοινοβουλίου της χώρας και τη διεξαγωγή νέων εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ifop για το τηλεοπτικό κανάλι LCI την Τετάρτη, ενώ ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού προσπαθεί να σώσει την μειοψηφική κυβέρνησή του.

Η δημοσκόπηση της Ifop πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα και διεξήχθη διαδικτυακά στις 26 Αυγούστου.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν σε ψήφο εμπιστοσύνης που ο Μπαϊρού ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω των σχεδίων του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα έπληξε τις γαλλικές μετοχές και τα ομόλογα αυτή την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για τη διάλυση του κοινοβουλίου πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και η δημοσκόπηση της Ifop έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο.

Η εναλλακτική λύση του Μακρόν στη διάλυση του κοινοβουλίου, σε περίπτωση που ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν η συγκρότηση νέας κυβέρνησης.