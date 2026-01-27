Γαλλία: Οι σχέσεις των χωρών της G7 πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, όχι στα μονομερή μέτρα

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ είπε στους ομολόγους του της G7 ότι οι σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και είναι βασικό να αναζητηθούν κοινές λύσεις αντί για μονομερή μέτρα απέναντι στις διεθνείς εντάσεις.

Στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7, στην οποία προήδρευε ο Λεσκίρ, ο Γάλλος υπουργός είπε ότι το Παρίσι σκοπεύει να επικεντρωθεί φέτος στη εξασφάλιση σπάνιων γαιών, την υποστήριξη της Ουκρανίας και τον περιορισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών στον κόσμο.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και των άλλων μελών της G7 είναι τεταμένες λόγω των απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσεις τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντός του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Ο Λεσκίρ τόνισε ότι είναι σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στον διάλογο και την αναζήτηση κοινών λύσεων», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαίο οι σχέσεις των χωρών να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των κοινών αρχών της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Εκτός της Γαλλίας, στη συνεδρίαση μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα.