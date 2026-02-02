Γαλλία: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από τον Προϋπολογισμό του 2026

Τα κύρια σημεία του Προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026 αποτιμά τη Δευτέρα το Reuters, ενόψει της διαδικασίας που αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την έγκριση του Προϋπολογισμού από την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση θα τεθεί αργότερα τη Δευτέρα αντιμέτωπη με νέες ψήφους μομφής, οι οποίες -όπως και αυτή από την ακροδεξιά του RN την περασμένη εβδομάδα- απέτυχαν καθώς δεν συγκέντρωσαν τον αριθμό των απαιτούμενων ψήφων. Η αναμενόμενη απόρριψη των προτάσεων της Δευτέρας θα επιτρέψει την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Ο τελευταίος στοχεύει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος από το εκτιμώμενο 5,4% πέρυσι, αφού οι παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει από τον αρχικό στόχο του 4,7%.

Αύξηση φόρων

Μεγάλες εταιρείες: Θα παραταθεί η επιπλέον φορολογία για εταιρείες με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια), η οποία θα αποφέρει 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Φόρος περιουσίας: Φόρος 20% επί των περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως ιπποδρομίες, γιοτ ή ιδιωτικά τζετ. Η κυβέρνηση αναμένει ότι θα αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ.

Υψηλά εισοδήματα: Θα παραταθεί η προσωρινή φορολογία επί των υψηλότερων εισοδημάτων, η οποία θα επηρεάσει 20.000 φορολογούμενους και θα αποφέρει 650 εκατομμύρια ευρώ.

Φόρος εισοδήματος: Οι φορολογικές κλίμακες θα αυξηθούν ανάλογα με τον πληθωρισμό. Το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης προέβλεπε πάγωμα των φορολογικών κλιμάκων, το οποίο, όπως ελπίζονταν, θα απέφερε επιπλέον 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μικρά δέματα: Ένας φόρος 2 ευρώ στα μικρά δέματα, που στοχεύει τις κινεζικές εισαγωγές, αναμένεται να αποφέρει 400 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερες αμυντικές δαπάνες

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι περικοπές θα ανέλθουν σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, επηρεάζοντας όλα τα υπουργεία εκτός από τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Άμυνας. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά θέσει ως στόχο.

Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς στο 56,6% του οικονομικού προϊόντος από 56,8% πέρυσι, αν και θα παραμείνουν από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Ο προϋπολογισμός της άμυνας θα λάβει επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο μιας πολυετούς στρατιωτικής ενίσχυσης.