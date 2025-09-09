Γαλλία: Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί νέος πρωθυπουργός, με απόφαση του Μακρόν

Ο μέχρι σήμερα υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, είναι η επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν για επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ανακοίνωσε το Ελιζέ την Τρίτη.

Ο Μακρόν προχώρησε στην επιλογή αυτή μία μέρα μετά την απομάκρυνση του απερχόμενου πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου, λόγω των προσπαθειών του να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού θα έχει το δύσκολο έργο να περάσει τον προϋπολογισμό σε ένα διχασμένο και βαθιά διαιρεμένο κοινοβούλιο.

Ποιος είναι ο Λεκορνί;

Το Reuters ανέφερε πως ο 39χρονος Λεκορνί στήριξε στον Μακρόν στην προεκλογική εκστρατεία που έφερε τον Μακρόν στην ηγεσία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017.

Ο Λεκορνί είναι μέχρι σήμερα υπουργός Άμυνας του Μακρόν, επιβλέποντας την αύξηση των αμυντικών δαπανών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής σκέψης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο ίδιος εισήλθε στην πολιτική κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί όταν ήταν 16 ετών.

Έγινε δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Νορμανδία όταν έγινε 18 ετών και στη συνέχεια ο νεότερος κυβερνητικός σύμβουλος του Σαρκοζί σε ηλικία 22 ετών.

Έφυγε από το συντηρητικό κόμμα Les Republicains για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν, όταν ο πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, ηγήθηκε της εκστρατείας επανεκλογής του Μακρόν.

Τα ρίσκα για προεδρικές εκλογές

Ο Μακρόν αναγκάστηκε να διορίσει έναν πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια, αφού το κοινοβούλιο απέλυσε τον Φρανσουά Μπαϊρού εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, λόγω των σχεδίων του για τη μείωση του διογκούμενου χρέους της χώρας.

Η άμεση προτεραιότητα του Λεκορνί θα είναι η επίτευξη συναίνεσης για τον προϋπολογισμό του 2026, ένα έργο που αποδείχθηκε καταστροφικό για τον Μπαϊρού, ο οποίος είχε πιέσει για δραστικές περικοπές δαπανών προκειμένου να περιορίσει το έλλειμμα, το οποίο ήταν σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο της ΕΕ, που είναι 3% του ΑΕΠ.