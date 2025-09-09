Στο Ελιζέ μετέβη ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μισέλ Μπαϊρού, ο οποίος και υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση τη Δευτέρα. Ανακοινώσεις πιθανόν και σήμερα για το ποιος θα είναι ο διάδοχός του, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο νέος πρωθυπουργός θα οριστεί «τις επόμενες ημέρες», με το AFP να μεταδίδει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις, σήμερα, Τρίτη.

Reuters: Η αναζήτηση νέου πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, αφότου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώθηκαν για να απομακρύνουν τον κεντροδεξιό Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για δημοσιονομική σύσφιξη.

Όποιος κι αν επιλεγεί για να τον διαδεχθεί, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το σχεδόν αδύνατο έργο της ενοποίησης του κοινοβουλίου και της εξασφάλισης ψήφισης του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί είναι ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού, ενώ άλλες επιλογές περιλαμβάνουν έναν εκπρόσωπο της κεντροαριστεράς ή έναν τεχνοκράτη.

Δεν υπάρχουν κανόνες που να καθορίζουν ποιον πρέπει να επιλέξει ο Μακρόν ή πόσο γρήγορα.

Στα επικρατέστερα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκονύ, οι οποίοι θεωρούνται ικανοί να διαχειριστούν την περίπλοκη ισορροπία δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση. Ακόμα η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ, προσφέροντας επιλογές που συνδυάζουν τεχνοκρατική γνώση με πολιτική εμπειρία.

Στο τραπέζι βρίσκονται και ονόματα εκτός κυβέρνησης. Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ηγέτης ενός προοδευτικού αριστερού κινήματος, και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, με θητεία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρούνται πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν να διευρύνουν τις πολιτικές ισορροπίες και να προσελκύσουν ευρύτερη υποστήριξη στη Βουλή.

Οι Σοσιαλιστές ζήτησαν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.

Σε πολιτική κρίση η Γαλλία

Μετά την αποχώρηση του Γκάμπριελ Ατάλ από τη θέση του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο του 2024 και την επικείμενη, σήμερα, παραίτηση του Μισέλ Μπαϊρού, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με την πρόκληση να ορίσει νέο πρωθυπουργό.

Χθες Δευτέρα, έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η αφορμή για την τελευταία κρίση ήταν η απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, με στόχο την ενίσχυση της φιλοευρωπαϊκής κεντρώας συμμαχίας του μέσω πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, το αποτέλεσμα ήταν μια διασπασμένη νομοθετική εξουσία, χωρίς κυρίαρχο πολιτικό μπλοκ για πρώτη φορά στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Χωρίς λειτουργική πλειοψηφία, οι κυβερνήσεις μειοψηφίας αντιμετωπίζουν συνεχή κρίση. Ο Μπαϊρού προσπάθησε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά η κίνηση αυτή επέτρεψε σε αριστερούς και ακροδεξιούς βουλευτές να αυξήσουν την πίεση στον Μακρόν.

Στην τελευταία του ομιλία, ο Μπαϊρού τόνισε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο θα ήταν να μην αναλάβουν δράση, ειδικά εν μέσω της κρίσης δημόσιου χρέους, το οποίο στο πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε φτάσει τα 3,346 τρισεκατομμύρια ευρώ, ή στο 114% του ΑΕΠ.

Η Εθνοσυνέλευση διέκοψε τις θερινές διακοπές της για έκτακτη σύνοδο, ενώ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν κάλεσε τον Μακρόν να διαλύσει εκ νέου τη βουλή, ελπίζοντας σε πλειοψηφία για τον Εθνικό Συναγερμό και σύμμαχούς του.

Οι πολιτικές πιέσεις για νέα εκλογικά σενάρια, λιτότητα και αλλαγές στην κυβέρνηση ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη κίνηση του προέδρου, ο οποίος πρέπει να βρει έναν πρωθυπουργό ικανό να οικοδομήσει συναίνεση και να διαχειριστεί ένα ευαίσθητο πολιτικό τοπίο.