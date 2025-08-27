Γαλλία: Ο Μπαϊρού, οι εκκλήσεις προς τα αριστερά και το αδιέξοδο του Μακρόν

Η Γαλλία είναι στα πρόθυρα μιας ακόμη πολιτικής κρίσης, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα ανατραπεί στην ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα, εν μέσω βαθιών πολιτικών διαιρέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας και ένα σχέδιο μείωσης του χρέους.

«Θα πολεμήσω σαν σκύλος», δήλωσε ο κεντρώος πρωθυπουργός στην L’Express την Τρίτη μετά την απροσδόκητη απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές.

Ο 74χρονος Μπαϊρού στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να χάσει την ψηφοφορία, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην άκρα δεξιά και αριστερά δήλωσαν ότι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να τον αποπέμψουν μετά από λιγότερο από εννέα μήνες στην εξουσία.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της σοσιαλιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας, δήλωσε στο BFM TV: «Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πρωθυπουργό».

Το στοίχημα του Μπαϊρού - που περιλαμβάνει τη σύγκληση από τον Μακρόν έκτακτης συνεδρίασης του κοινοβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου για ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία ο πρωθυπουργός δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να κερδίσει - έχει πυροδοτήσει φόβους για μια ακόμη πολιτική κρίση λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η προηγούμενη κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ ανατράπηκε λόγω διαφωνιών για τον προϋπολογισμό μετά από μόλις τρεις μήνες.

Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέρρευσε, οι μετοχές των γαλλικών τραπεζών βυθίστηκαν και το κόστος δανεισμού της χώρας αυξήθηκε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν.

Ένα προγραμματισμένο κίνημα διαμαρτυρίας κατά των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό, το οποίο συγκέντρωσε υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και πιθανές απεργίες και διαδηλώσεις από συνδικάτα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν ο Μπαϊρού αναγκαστεί να παραιτηθεί.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός παρευρέθηκε σε μια συνάντηση του συνδικάτου CFDT την Τρίτη, όπου κάλεσε τα γαλλικά πολιτικά κόμματα να σκεφτούν προσεκτικά την ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι είχαν 13 ημέρες για να «δηλώσουν αν είναι με το μέρος του χάους ή της ευθύνης».

«Σανίδα σωτηρίας» προς τα αριστερά

«Υπάρχει ή όχι εθνική έκτακτη ανάγκη για την αναδιάρθρωση των λογαριασμών, για να ξεφύγουμε από το υπερβολικό χρέος επιλέγοντας να μειώσουμε τα ελλείμματά μας και να παράγουμε περισσότερο; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό που θεωρήθηκε ως έκκληση της τελευταίας στιγμής προς την αριστερά, δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να απαιτήσει μια «συγκεκριμένη προσπάθεια» από τα υψηλά εισοδήματα, αφού οι προτάσεις του για τον προϋπολογισμό επικρίθηκαν ότι επηρεάζουν τους φτωχούς και τους συνταξιούχους, ενώ έχουν μικρότερο αντίκτυπο στους πολύ πλούσιους.

Για να έχει ο Μπαϊρού οποιαδήποτε πιθανότητα, θα χρειαζόταν είτε τους Σοσιαλιστές (66 έδρες) είτε τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν (123) για να κάνει μια κίνηση. Εάν ο Εθνικός Συναγερμός απέχει, θα προκύψει μια αμφίρροπη ψηφοφορία που μπορεί να κερδηθεί, αν μερικές μικρότερες ομάδες έκαναν το ίδιο.

Αλλά αν ο Μπαϊρού στραφεί στους Σοσιαλιστές, θα πρέπει να ψηφίσουν την κυβέρνηση για να κάνουν τη διαφορά. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, αφού ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε τις τελευταίες 24 ώρες ότι δεν σκοπεύει με κανέναν τρόπο να σώσει τον πρωθυπουργό.

Αν ο Μπαϊρού εκδιωχθεί, ο Μακρόν θα παρασυρθεί σε εσωτερική αναταραχή σε μια σημαντική διεθνή στιγμή για αυτόν, καθώς τοποθετείται για να διαδραματίσει ρόλο στην Ουκρανία και την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με το γαλλικό πολιτικό σύστημα, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους και έχει εξουσία στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια, διορίζει απευθείας έναν πρωθυπουργό ως αρχηγό της κυβέρνησης για να διαχειρίζεται τις εσωτερικές υποθέσεις. Ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει γρήγορα έναν νέο πρωθυπουργό, αλλά και αυτός θα μπορούσε να διακινδυνεύσει να εκδιωχθεί για τον προϋπολογισμό.

Μια πηγή κοντά στην ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε στο Reuters ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός θα μπορούσε να αποφύγει το πλήγμα από μια ψήφο δυσπιστίας.

Τα αδιέξοδα της επόμενης ημέρας

Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί αν η κυβέρνηση πέσει.

Σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες εκκλήσεις για παραίτηση του Μακρόν, στις οποίες σχεδόν σίγουρα θα αντισταθεί. Πιθανόν, θα ξεκινήσει προσπαθώντας να βρει έναν άλλο πρωθυπουργό, αλλά μετά την απώλεια τόσο του Μπαρνιέ όσο και του Μπαϊρού, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Η Μαρίν Λεπέν ηγείται των εκκλήσεων για νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία βάσει του συντάγματος είναι πλέον δυνατή. Δεν επιτράπηκε δεύτερη διάλυση εντός ενός έτους από την πρώτη, πράγμα που σήμαινε ότι μέχρι τον Ιούλιο δεν υπήρχε διέξοδος από το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο.

Όμως, είναι πολύ απίθανο οι νέες εκλογές να βελτιώσουν τη θέση του κεντρώου μπλοκ, το οποίο είναι πιστό (σχεδόν) στον Μακρόν. Πιθανότατα θα ενίσχυε τη λαϊκιστική δεξιά, αν και το πιο πιθανό σενάριο από όλα είναι ένα ακόμη τριμερές μπλοκάρισμα.

Υπό τέτοιες συνθήκες, η χώρα φαίνεται καταδικασμένη σε περισσότερες εσωτερικές παρεκκλίσεις και αναβολές στις αποφάσεις.