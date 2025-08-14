Γαλλία: Ο Μακρόν υποστηρίζει πως ο Τραμπ άφησε «παράθυρο» για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τετάρτη στους Ευρωπαίους ηγέτες την προθυμία των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέκλεισε σαφώς την ένταξη της Κίεβου στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ, ένα βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι οι ηγέτες υποστήριξαν τις εκκλήσεις για περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως οποιαδήποτε ζητήματα εδαφών που αφορούν την Ουκρανία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την Ουκρανία, προσθέτοντας: «και αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε».

Ο Μακρόν σημείωσε ακόμη ότι οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι πως πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οποιωνδήποτε πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων και των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.