Γαλλία: Ο Μακρόν επαναλαμβάνει πως η κυβέρνηση δεν θα πέσει, παρά τις αναταράξεις στην κυβέρνηση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτηση και επέκρινε σφοδρά τους αντιπάλους του τη Δευτέρα, καθώς η τελευταία κυβέρνησή του απειλείται από δύο προτάσεις μομφής που ενδέχεται να την ανατρέψουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσω ενός σκληρού νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διαφορετικά ιδεολογικά μπλοκ.

Ο Μακρόν έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια, και πολλοί από τους αντιπάλους του έχουν δηλώσει ότι ο μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση είναι ο πρόεδρος να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, κάτι που αρνείται να κάνει.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να παραστεί σε συνάντηση με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Μακρόν ήταν προκλητικός, κατηγορώντας τους αντιπάλους του για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας και δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το 2027.

«Εξασφαλίζω συνέχεια και σταθερότητα, και θα συνεχίσω να το κάνω», δήλωσε, προτρέποντας τον λαό να μην ξεχνά ότι η εντολή που έχει ανατεθεί στον πρόεδρο σημαίνει «να υπηρετεί, να υπηρετεί και να υπηρετεί».

Την Παρασκευή, ο Μακρόν επανέφερε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού νωρίτερα την εβδομάδα. Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί αργά την Κυριακή, με πολλές από τις κορυφαίες θέσεις να παραμένουν αμετάβλητες, παρά την υπόσχεση του πρωθυπουργού να ορίσει υπουργούς που θα ενσαρκώνουν την «ανανέωση και την ποικιλομορφία».

Τόσο το κόμμα «France Unbowed» (LFI) όσο και το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι (RN) υπέβαλαν πρόταση μομφής τη Δευτέρα.

Ο Λεκορνί θα αντιμετωπίσει πιθανότατα ψήφο μομφής την Πέμπτη. Δεν είναι σαφές αν διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να επιβιώσει, καθώς οι Σοσιαλιστές - των οποίων την υποστήριξη θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα για να συνεχίσει τον αγώνα - διατηρούν τις επιλογές τους ανοιχτές.

Οι Σοσιαλιστές θέλουν ο Λεκορνί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Macron και να θεσπίσει φόρο για τους δισεκατομμυριούχους, μέτρα που η δεξιά απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει μομφή αν ο πρωθυπουργός δεσμευτεί να εγκαταλείψει το άρθρο 49.3 και να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν στο Reuters, αναφερόμενος στο συνταγματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να περάσει νομοθεσία από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, και επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του γραμματέα του κόμματος Ολιβιέ Φορέ την Κυριακή.