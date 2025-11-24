Γαλλία: Ο Λεκορνί πιέζει για έγκριση του προϋπολογισμού 2026 πριν το τέλος του έτους

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει να υπάρξει προϋπολογισμός για το 2026 μέχρι το τέλος του έτους, παρά τις εντάσεις στο κοινοβούλιο και άσκησε πίεση στους βουλευτές τη Δευτέρα να τον εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του 2026 μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Λεκορνί μιλούσε αφού η γαλλική κάτω βουλή απέρριψε μέρος του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026 το Σάββατο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν το πολιτικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο, υπό πίεση από τους επενδυτές να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα καταφέρει να συμφωνήσει πριν το τέλος του έτους.

«Αυτό είναι ένα σήμα προειδοποίησης για το μέλλον… αλλά ναι, μπορούμε να το κάνουμε (να υπάρξει προϋπολογισμός)», είπε ο Λεκορνί, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για να ψηφίσει το νομοσχέδιο.

Μετά την απόρριψη του μέρους του προϋπολογισμού που αφορά τα έσοδα – δηλαδή τη φορολογία – το νομοσχέδιο κατευθύνεται τώρα στη Γερουσία, η οποία αναμένεται να αφαιρέσει πολλές τροπολογίες που πρόσθεσε η κάτω βουλή.

Δεδομένου ότι και οι δύο βουλές πρέπει να συμφωνήσουν ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός, μόλις η Γερουσία ολοκληρώσει την αναθεώρησή της, μια κοινοβουλευτική επιτροπή θα προσπαθήσει να μεσολαβήσει για έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο σωμάτων.



Ο Λεκορνί δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος, αλλά κάλεσε την αντιπολίτευση να μην παρεμποδίσει τη διαδικασία, την ώρα που το νομοσχέδιο μεταφέρεται στη Γερουσία έπειτα από την απόρριψη τμημάτων του το Σάββατο από την κάτω Βουλή.

Η έκκληση του πρωθυπουργού αποτελεί το νέο επεισόδιο στην προσπάθεια της μειοψηφικής κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εξασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού μέσα σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο — όπου η ακροδεξιά και η σκληρή αριστερά καραδοκούν για τυχόν κυβερνητικά λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόταση μομφής και πτώση της κυβέρνησης.

«Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λεκόρνου σε τηλεοπτική δήλωση, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη πλειοψηφικός συσχετισμός για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός στην Εθνοσυνέλευση.

Δεδομένου ότι απαιτείται συμφωνία και των δύο σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης από τη Γερουσία θα συγκληθεί κοινή επιτροπή για να επιχειρήσει συμβιβαστική λύση προτού ο προϋπολογισμός επανέλθει στην κάτω Βουλή για τελική ψηφοφορία.

Ο Λεκόρνου σημείωσε ότι θα συναντηθεί με τα πολιτικά κόμματα τις επόμενες ημέρες και επέμεινε πως το δημοσιονομικό έλλειμμα για την επόμενη χρονιά πρέπει να παραμείνει κάτω από 5% του ΑΕΠ, υψηλότερος στόχος από το 4,7% που προβλέπει το προσχέδιο του νομοσχεδίου.

Το κυβερνητικό προσχέδιο επιχειρεί να περιορίσει το έλλειμμα με δημοσιονομική προσαρμογή άνω των 30 δισ. ευρώ — κυρίως μέσω περικοπών δαπανών αλλά και φορολογικών αυξήσεων. Ωστόσο, από την αρχή είχε καταστεί σαφές ότι το νομοσχέδιο θα υποστεί σημαντικές αλλαγές στο κοινοβούλιο, αφού η κυβέρνηση δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να οριστικοποιήσουν τις περικοπές δαπανών — θέμα που η Εθνοσυνέλευση δεν πρόλαβε καν να συζητήσει, καθώς εξαντλήθηκε ο χρόνος πριν φθάσει στο σκέλος των δαπανών.

Το αρχικό νομοσχέδιο προϋπολογισμού μεταφέρεται σήμερα στη Γερουσία, γεγονός που σημαίνει πως οι τροπολογίες που είχαν περάσει στην Εθνοσυνέλευση, μεταξύ των οποίων και μια σειρά φορολογικών αυξήσεων, θα πρέπει να επανεισαχθούν, αλλιώς θα απορριφθούν.

Η Βουλή απέρριψε σχεδόν ομόφωνα το σχέδιο προϋπολογισμό

Υπενθυμίζεται ότι οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού το κράτους το 2026 τα ξημερώματα του Σαββάτου.



Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μια έκβαση χωρίς προηγούμενο εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων - μόλις ένα τάχθηκε υπέρ - χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα.



Και τα δύο σώματα πρέπει να συμφωνήσουν ώστε ο προϋπολογισμός να εγκριθεί χωρίς η κυβέρνηση να καταφύγει σε ειδικές συνταγματικές εξουσίες. Μόλις η Γερουσία ολοκληρώσει την εξέτασή του, μια μικτή επιτροπή θα επιχειρήσει να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμβιβασμού.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο, προκειμένου να κερδίσει την έγκριση των κομμάτων. Παρόλα αυτά, καμία κίνησή του δεν έμοιαζε αρκετή για να ικανοποιήσει όλες τις παρατάξεις.