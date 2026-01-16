Γαλλία: Ο Λεκορνί εξετάζει την επιβολή του Προϋπολογισμού μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες

Η γαλλική κυβέρνηση ανέστειλε τις κοινοβουλευτικές συνομιλίες για τον προϋπολογισμό του 2026 έως την Τρίτη, καθώς οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμό, δίνοντας στον πρωθυπουργό χρόνο να εξετάσει επιλογές για την προώθηση της νομοθεσίας χωρίς ψηφοφορία.

Η παράκαμψη του κοινοβουλίου για την έγκριση του προϋπολογισμού θα πυροδοτούσε σχεδόν βέβαια πρόταση μομφής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης, εκτός εάν το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αναθεωρήσεις ικανές να καθησυχάσουν τους Σοσιαλιστές βουλευτές.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατηγόρησε τόσο το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) όσο και το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού κατά τη διάρκεια τριών μηνών συνομιλιών στο κοινοβούλιο.

«Τα άκρα έχουν μεθοδικά ψηφίσει υπέρ τροπολογιών που καθιστούν τον προϋπολογισμό μη ψηφίσιμο», δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν, σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πρότασης μομφής

Ο Λεκορνί αναμένεται να παρουσιάσει την Παρασκευή ένα τροποποιημένο σχέδιο του νομοσχεδίου, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών την Τρίτη, σύμφωνα με την Μοντσαλέν.

«Υπάρχουν πράγματα που προτείναμε και είναι σαφές ότι δεν λειτουργούν», είπε. «Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ζητήματα που αφορούν τις τοπικές αρχές, κάτι που αποτελεί μεγάλη ανησυχία. Είναι θέμα καθημερινής ζωής». Ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί «προς το τέλος της ημέρας», σύμφωνα με το γραφείο του.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Λεκορνί εξετάζει πλέον δύο επιλογές για να περάσει ο προϋπολογισμός χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, παρά τον κίνδυνο οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να απαντήσουν με πρόταση μομφής.

Η πρώτη επιλογή είναι η επίκληση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός είχε προηγουμένως δεσμευτεί να μην καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι επιθυμεί την επίτευξη κοινοβουλευτικής συμφωνίας.

Η δεύτερη επιλογή είναι η επίκληση του Άρθρου 47, που επιτρέπει την υιοθέτηση του προϋπολογισμού με εκτελεστικό διάταγμα, αν και δεν είναι νομικά σαφές κατά πόσον η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενσωματώσει σε αυτή την περίπτωση ορισμένες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των τρίμηνων συνομιλιών.

Εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε κείμενο που δεν αντικατοπτρίζει τουλάχιστον μέρος των τροπολογιών που υποστήριξαν οι Σοσιαλιστές, οι βουλευτές τους ενδέχεται να στηρίξουν πρόταση μομφής.

Ο υπεύθυνος των Σοσιαλιστών για θέματα προϋπολογισμού, Φιλίπ Μπρουν, προειδοποίησε ότι θα υποστηρίξει πρόταση μομφής «χωρίς δισταγμό» εάν η κυβέρνηση επιχειρήσει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό μέσω εκτελεστικού διατάγματος.