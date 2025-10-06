Γαλλία: Μηνύματα καταψήφισης της νέας κυβέρνησης του Λεκορνί από την κυβέρνηση

Νέα δυσοίωνα μηνύματα για το μέλλον του Σεμπαστιάν Λεκορνί στην πρωθυπουργία της Γαλλίας καταφθάνουν από το Παρίσι τη Δευτέρα, στον απόηχο των αλλαγών στη σύνθεση της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν την Κυριακή.

Ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ανέφερε τη Δευτέρα πως το κόμμα του θα καταψηφίσει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του 39χρονου πολιτικού.

«Μετά από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, το κυρίαρχο συναίσθημα που έχω είναι απογοήτευση. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να διακρίνω ένα τρόπο με τον οποίο το σοσιαλιστικό κόμμα θα υπερψήφισε την κυβέρνηση» ανέφερε ο Φορ σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του France Inter.

Ωστόσο, ο Φορ πρόσθεσε πως το κόμμα του θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση εάν ο Λεκορνί δεσμευόταν για «ριζικές αλλαγές».

Η προσοχή βρίσκεται πλέον στην ομιλία που θα εκφωνήσει ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση το απόγευμα της Τρίτης, ζητώντας στήριξη της νέας κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, χαρακτήρισε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου «αξιολύπητη». Πρόσθεσε ότι περιμένει να ακούσει την ομιλία του Λεκόρνι την Τρίτη πριν αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία δράσης.

Ο 30χρονος ηγέτης του κόμματός της (RN), Ζορτάν Μπαρντέλα, επίσης χλεύασε την κυβέρνηση και επανέλαβε την απειλή μομφής.

Σημειώνεται πως η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιο της νέας κυβέρνησης είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).