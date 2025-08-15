Γαλλία: Μακρόν και Ζελένσκι θα συναντηθούν μετά τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση σε χρόνο που θα θεωρηθεί κατάλληλος και αποτελεσματικός, μετά τις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Η γαλλική προεδρία, μέσω ανακοίνωσης προς τα μέσα ενημέρωσης, τόνισε ότι η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε στενή επικοινωνία, καθώς είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο σήμερα όσο και την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε επαφές με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ στο Λονδίνο και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο, ενισχύοντας τις διπλωματικές επαφές της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Οι επαφές αυτές διεξάγονται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών χωρών και της Ουκρανίας, ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογραμμίσει την αναγκαιότητα συμμετοχής του Ζελένσκι σε οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρώντας κρίσιμη την παρουσία της Ουκρανίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ζελένσκι για την συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Υπολογίζουμε στην Αμερική - Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι στη συνεδρίαση του επιτελείου του συζητήθηκαν τρία κρίσιμα ζητήματα, με πρώτο τις στρατιωτικές εξελίξεις στην πρώτη γραμμή και ιδιαίτερα στον τομέα του Ποκρόφσκ.

Όπως τόνισε, οι ουκρανικές δυνάμεις αποκρούουν τις προσπάθειες του ρωσικού στρατού να εδραιωθεί και εντείνουν την πίεση στον κατακτητή, σημειώνοντας πως οι επιχειρήσεις έχουν επιτυχία.

Απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Τραμπ την ώρα της αναχώρησής του για την Αλάσκα, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Πράγματι, το διακύβευμα είναι μεγάλο».

Και πρόσθεσε: «Το βασικό είναι αυτή η συνάντηση να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία. Υπολογίζουμε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ταξιαρχίες της 79ης και της 82ης Ταχείας Επέμβασης επιχειρούν με αποτελεσματικότητα στην περιοχή του Ντομπροπίλια, ενώ λήφθηκε απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση τόσο αυτού όσο και άλλων τομέων στη περιφέρεια Ντονέτσκ.

Ειδική αναφορά έκανε στη Ζαπορίζια, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους στρατιώτες για την αντοχή τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ρωσικός στρατός καταγράφει βαριές απώλειες στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκές πολιτικές θέσεις για τη ρωσική ηγεσία ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα. «Γνωρίζουμε αυτό το σχέδιο και ενημερώνουμε τους εταίρους μας για την πραγματική κατάσταση» σημείωσε.

Το δεύτερο θέμα που εξετάστηκε, όπως είπε, ήταν η ανάπτυξη του συστήματος συμβάσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις και η χρηματοδότηση της άμυνας και ασφάλειας της Ουκρανίας για την περίοδο 2025-2026. Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση ο ουκρανικός στρατός θα είναι έτοιμος να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε απειλή κατά της κρατικής υπόστασης.