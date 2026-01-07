Γαλλία: Κοινό σχέδιο με συμμάχους αν οι ΗΠΑ κινηθούν προς τη Γροιλανδία

Η Γαλλία συνεργάζεται με εταίρους πάνω σε ένα σχέδιο για το πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Μπαρό ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί στη συνάντησή του με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζητά επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού, αναβιώνοντας τη φιλοδοξία του να ελέγξει το στρατηγικής σημασίας νησί, παρά τις ευρωπαϊκές αντιρρήσεις.

Ο αποφασιστικός τόνος του Λευκού Οίκου είναι διαμετρικά αντίθετος από τις εκκλήσεις για διάλογο, εν μέσω συναγερμού, από την Ευρώπη και τη Γροιλανδία, μπροστά στις διεκδικήσεις της Ουάσιγκτον.

Η Γροιλανδία και η κυβέρνηση της Δανίας κάλεσαν να οργανωθούν το ταχύτερο συνομιλίες με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκφράζοντας την ελπίδα να διαλυθούν οι «παρεξηγήσεις».

Η Νούουκ και η Κοπεγχάγη αμφισβητούν ιδίως το αέναα επανερχόμενο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά το οποίο πρέπει να υπάρξει αντίδραση διότι η Κίνα και η Ρωσία είναι πανταχού παρούσες στη Γροιλανδία.

«Δεν μοιραζόμαστε την ιδέα αυτή σύμφωνα με την οποία η Γροιλανδία έχει γεμίσει κινεζικές επενδύσεις», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, επικρίνοντας ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο για το ότι έκανε «λαθεμένη ανάγνωση» όταν εξέφρασε αμφιβολίες για τη δυνατότητα της Δανίας να εγγυηθεί την ασφάλεια της νήσου.

«Φυλάσσουμε το βασίλειο», επέμεινε ο Λούκε Ράσμουσεν, προσθέτοντας πως δεν είναι χρήσιμο να «δραματοποιούνται» τα πράγματα.

Η Δανία έκανε μεγάλες επενδύσεις στην ασφάλεια της Αρκτικής τους τελευταίους δώδεκα μήνες, κατανέμοντας σε αυτήν κάπου 90 δισεκατομμύρια κορόνες (1,2 δισ. ευρώ).