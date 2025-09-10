Γαλλία: Κεφάλια γουρουνιών τοποθετήθηκαν έξω από τζαμιά, «για πρόκληση αναταραχών»

Μια αστυνομική έρευνα έδειξε ότι αλλοδαποί έβαλαν τα κεφάλια γουρουνιών που βρέθηκαν έξω από τουλάχιστον εννέα τζαμιά στο Παρίσι και τα περίχωρά του την Τρίτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελία του Παρισιού.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κεφάλια χοίρων «είχαν τοποθετηθεί εκεί από αλλοδαπούς που έφυγαν αμέσως από τη χώρα, με σαφή πρόθεση να προκαλέσουν αναταραχές στο έθνος», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ένας αγρότης από τη Νορμανδία προσήλθε για να πει στους ερευνητές ότι δύο άτομα είχαν έρθει να αγοράσουν μια ντουζίνα κεφάλια χοίρων από αυτόν και περιέγραψε το όχημά τους, το οποίο είχε σερβικές πινακίδες», πρόσθεσε.

Πλάνα από κάμερες CCTV έδειξαν ότι τα ίδια άτομα είχαν φτάσει στο Παρίσι με το ίδιο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Οι εικόνες έδειξαν επίσης δύο άνδρες να αφήνουν τα κεφάλια μπροστά από μια σειρά τζαμιών. Πιθανότατα χρησιμοποίησαν μια κροατική τηλεφωνική γραμμή, η οποία εντοπίστηκε να έχει περάσει τα γαλλο-βελγικά σύνορα το πρωί της Τρίτης, μετά τη διάπραξη των εγκλημάτων.

Οι γαλλικές αρχές δεσμεύτηκαν την Τρίτη να υποστηρίξουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Γαλλίας σε μια εποχή αυξανόμενου αντι-ισλαμικού αισθήματος. Η Γαλλία έχει τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό της Ευρώπης, με περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα, για τα οποία απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού κρέατος.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την ξένη παρέμβαση με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας, η οποία αντιμετωπίζει δημοσιονομική και πολιτική κρίση.

Η Γαλλία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία στο παρελθόν ότι προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια. Τρεις Σέρβοι που κατηγορούνται για συνδέσμους με «ξένη δύναμη» συνελήφθησαν μετά την βεβήλωση συναγωγών και ενός μνημείου του Ολοκαυτώματος με πράσινη μπογιά τον Μάιο.