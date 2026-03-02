Γαλλία και Γερμανία συνέστησαν ομάδα υψηλού επιπέδου για ζητήματα πυρηνικής άμυνας

Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την «πυρηνική αποτροπή», συγκροτώντας μια κοινή ομάδα καθοδήγησης που θα συντονίζει το στρατηγικό δόγμα και τις στρατιωτικές ασκήσεις, ανακοίνωσαν οι ηγέτες των δύο χωρών.

Η γαλλογερμανική πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να διαχειρίζεται τις κρίσεις κάτω από το πυρηνικό κατώφλι, ιδίως στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, την αντιαεροπορική άμυνα και τα πλήγματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς διευκρίνισαν ότι η γαλλογερμανική συνεργασία «θα συμπληρώνει, δεν θα αντικαθιστά την πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ και τις συμφωνίες περί διαμοιρασμού των πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ, στις οποίες συμβάλλει και θα εξακολουθήσει να συμβάλει η Γερμανία».

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα φάση σε ό,τι αφορά την πυρηνική αποτροπή, την οποία αποκάλεσε «προηγμένη αποτροπή», μια «σημαντική εξέλιξη» του γαλλικού πυρηνικού δόγματος στην οποία δέχτηκαν να συμμετάσχουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Γαλλία και Γερμανία δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν συγκεκριμένα βήματα από φέτος, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής του Βερολίνου σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, αλλά και κοινών επισκέψεων σε στρατηγικές τοποθεσίες.

