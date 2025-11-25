Ολοένα και αυξάνουν η Γαλλία και η Γερμανία την πίεση προς τις βιομηχανικές εταιρείες όπλων προκειμένου να διασφαλίσουν τα μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς της Ευρώπης, καθώς το έργο αυτό, αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ (115 δισεκατομμύρια δολάρια), βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο θέμα.

Το Future Combat Air System (FCAS), που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, έχει εμπλακεί σε διαμάχες μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation AM.PA και της Airbus AIR.PA σχετικά με την κατανομή των εργασιών και την πολύτιμη τεχνολογία.

Μετά τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, το Βερολίνο έχει συντάξει έναν «οδικό χάρτη αποφάσεων» ως μέρος της προθεσμίας που έχει τεθεί για τα μέσα Δεκεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

«Ο στόχος είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των συμμετεχόντων βιομηχανικών εταίρων να καταλήξουν και να υπογράψουν γραπτή συμφωνία σχετικά με τις βασικές αρχές συνεργασίας για την επόμενη φάση του προγράμματος έως τα μέσα Δεκεμβρίου», αναφέρεται στο έγγραφο, σύμφωνα με αποσπάσματα που παρασχέθηκαν στο Reuters.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο χάρτης πορείας, ο οποίος αναθέτει επίσης στους αρχηγούς των αεροπορικών δυνάμεων την αναθεώρηση των αντίστοιχων απαιτήσεών τους, σχεδιάστηκε με σκοπό την επαναβεβαίωση του πολιτικού ελέγχου. Η Airbus και η Dassault αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο «οδικός χάρτης αποφάσεων» στοχεύει στην επίλυση του βιομηχανικού αδιεξόδου

Σύμφωνα με το Reuters, διακυβεύεται η επόμενη φάση των σχεδίων για την παράδοση ενός μαχητικού αεροσκάφους συνοδευόμενου από drones για τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία έως το 2040, που αντικατοπτρίζει μια βρετανική-ιταλική-ιαπωνική πρωτοβουλία που ονομάζεται GCAP.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ του κατασκευαστή του Rafale, Dassault, και της Airbus, η οποία εκπροσωπεί τόσο τη Γερμανία όσο και την Ισπανία στο πρόγραμμα, γνωστό στη Γαλλία ως SCAF.

Η Dassault επιμένει να ηγηθεί του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του βασικού μαχητικού, επικαλούμενη ασαφή όρια ευθύνης και το ιστορικό της στην κατασκευή μαχητικών από την αρχή έως το τέλος. Λέει ότι η Airbus είναι ελεύθερη να ηγηθεί των δικών της μη επανδρωμένων τομέων του προγράμματος.

Η Airbus υποστηρίζει ότι αυτό αντιβαίνει στις συμφωνίες που προβλέπουν ότι κάθε χώρα έχει ίση φωνή.

Η γαλλική οικογενειακή εταιρεία κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών και ο μερικώς κρατικός γίγαντας των αεροσκαφών επιβατών έχουν και οι δύο «σκληρύνει» τη ρητορική τους, καλώντας την άλλη πλευρά να αποχωρήσει αν δεν της αρέσουν οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις και δεσμευόμενοι να προχωρήσουν μόνοι τους αν χρειαστεί.

Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι η Dassault θέλει να έχει τον έλεγχο στο 80%, κάτι που η Dassault αρνείται. Κατηγορούν την Dassault ότι περιορίζει την πρόσβαση σε εργασίες υψηλής αξίας.

Γαλλικές πηγές θέλουν να διατηρήσουν την ισοτιμία με την Airbus, η οποία ήταν στο 50% πριν από την άφιξη της Ισπανίας. Υποψιάζονται ότι το Βερολίνο θέλει να αμβλύνει το τεχνολογικό πλεονέκτημα της Dassault.

«Αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί είναι ότι η πολύ στενή και ισχυρή πολιτική σχέση μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου έχει αποδυναμωθεί κάπως και οι βιομήχανοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι και πραγματικά επιτίθενται ο ένας στον άλλο», δήλωσε ο Douglas Barrie, ανώτερος ερευνητής του IISS για τον στρατιωτικό εναέριο χώρο, σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η αποτυχία να ξεπεραστεί το αδιέξοδο κινδυνεύει να εκθέσει την αδυναμία της Ευρώπης να δημιουργήσει αμυντική ενότητα σε μια εποχή που ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη.

Έπειτα από εβδομάδες πολιτικής αναταραχής στο Παρίσι, οι πρωτεύουσες εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποφύγουν ένα καταστροφικό πλήγμα στη γαλλο-γερμανική συνεργασία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν ο Μακρόν, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος της θητείας του και έχει αποδυναμωθεί από τις πολιτικές κρίσεις, μπορεί να πιέσει την Dassault να κάνει παραχωρήσεις. Με την υποστήριξη των ισχυρών εξαγωγών του Rafale, η Dassault δεν βρίσκεται υπό άμεση πίεση να δράσει και ενδέχεται να κερδίζει χρόνο πριν από τις εκλογές του 2027, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους και στελέχη.

Η Dassault αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σχέδιο Β'

Καθώς η FCAS αντιμετωπίζει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της, προετοιμάζονται επιλογές για μια επανάληψη του σχίσματος που οδήγησε τη Γαλλία να αποχωρήσει από το Eurofighter το 1985, αφήνοντας την Dassault και την Airbus να ανταγωνίζονται.

Η Dassault αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της άμυνας της Γαλλίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατασκευάζοντας όλες τις γενιές των αεροσκαφών που μεταφέρουν το πυρηνικό της αποτρεπτικό όπλο, και θα μπορούσε πολύ εύκολα να προχωρήσει μόνη της.

Η γερμανική βιομηχανία απείλησε να αξιοποιήσει τον αυξανόμενο αμυντικό προϋπολογισμό του Βερολίνου για να χρηματοδοτήσει ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα.

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδια ανέφεραν ότι αυτά περιλαμβάνουν ένα αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος stealth. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τη σουηδική Saab SAABb.ST, η οποία δεν έχει επί του παρόντος συνεργάτη, ή με την BAE Systems-led BAES.L GCAP. Η Airbus διατηρεί τακτικές επαφές σε επίπεδο CEO με τις δύο πλευρές σχετικά με το θέμα, ανέφεραν.

Ένας μινιμαλιστικός συμβιβασμός που προωθείται όλο και περισσότερο θα περιορίσει το FCAS σε ένα «μαχητικό σύννεφο» ασφαλούς συνδεσιμότητας, επιτρέποντας παράλληλα στην Airbus και τη Dassault να αναπτύξουν ξεχωριστά αεροσκάφη – ένας μερικός διαχωρισμός που θα επιτρέψει στο Παρίσι και το Βερολίνο να σώσουν την υπόληψή τους και να αποφύγουν μια δημόσια ρήξη. Κάθε πλευρά συνεχίζει να αμφισβητεί τις προθέσεις της άλλης.

Οι Γάλλοι σχεδιαστές αμφιβάλλουν ότι η Γερμανία μπορεί να κατασκευάσει εύκολα ένα ανταγωνιστικό μαχητικό αεροσκάφος ή κινητήρα μόνη της, ούτε να ενταχθεί στο ταχέως προχωρούν πρόγραμμα GCAP.

Ωστόσο, παρόλο που η Γαλλία έχει ιστορικό αυτόνομων εξελίξεων, η δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζει δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση.

Πριν από την τελευταία προσπάθεια του Βερολίνου, μια γερμανική πηγή εκτίμησε τις πιθανότητες ενός κοινού μαχητικού αεροσκάφους σε «λιγότερο από 50%». Και οι δύο πρωτεύουσες αγωνίζονται τώρα να σώσουν το πρόγραμμα. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πρόγραμμα να αποτύχει», δήλωσε μια πηγή της γαλλικής κυβέρνησης.