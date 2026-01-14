Γαλλία και Γερμανία αντιδρούν για την Τεχεράνη: Η καταστολή στο Ιράν είναι η πιο βίαιη στη σύγχρονη ιστορία του

Η καταστολή στο Ιράν είναι η πιο βίαιη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας και η ηγεσία της έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση, διατείνονται οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και τη Γερμανίας. Ειδικότερα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η καταστολή των διαδηλωτών στο Ιράν είναι πιθανόν «η πιο βίαιη» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής, και κάλεσε τις αρχές να την σταματήσουν «οπωσδήποτε».

«Αυτό που υποψιαζόμαστε είναι πως πρόκειται για την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοσταθμό RTL, χωρίς πάντως να αναφέρει αριθμούς νεκρών.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε στον πρεσβευτή του Ιράν στη Γαλλία, ο οποίος κλήθηκε χθες, Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών, εξήγησε ο υπουργός.

«Στις σπάνιες εικόνες που φθάνουν σ' εμάς, βλέπουμε διαδηλωτές να σκοτώνονται από εξ επαφής πυρά επιθετικών όπλων, πτώματα να στοιβάζονται μέσα σε σάκους, μέσα σε υπερκορεσμένα νοσοκομεία, βλέπουμε ιρανικές οικογένειες να πενθούν και ακούμε εκκλήσεις για βοήθεια στις οποίες δεν μπορούμε να παραμένουμε αναίσθητοι», περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της εξουσίας στο Ιράν, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους. «Και αυτό είναι που οφείλουν να ακούσουν οι αρχές της χώρας», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, δήλωσε πως «η πρώτη από τις ευθύνες μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας, που ανέρχονται σε σχεδόν 900 στο Ιράν, την ασφάλεια των πρακτόρων μας, της πρεσβείας μας και ασφαλώς των δύο συμπατριωτών μας, της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί», που βρίσκονται υπό περιορισμό στην πρεσβεία.

Στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε έξωθεν ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, μετά την προειδοποίηση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον της Τεχεράνης.

Η Κίνα δεν αποδέχεται τη χρήση ή την απειλή χρήσης της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη θέση της Κίνας μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ' έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, η διακοπή του Ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του Ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

ΥΠΕΞ Γερμανίας: Η ηγεσία του Ιράν έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, έκρινε χθες Τρίτη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει απολέσει κάθε «νομιμοποίηση», επικαλούμενος τη βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε πως ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του.

Επέμεινε πως η ιρανική κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε νομιμοποίηση» και το «δικαίωμα» να κυβερνά. Υποστήριξε πως η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένη και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.

Ακόμη, ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική» οργάνωση, εξαιτίας αυτού που χαρακτήρισε ρόλο-κλειδί στην καταστολή των κινητοποιήσεων.

Ανέφερε πως συζήτησε το ζήτημα με ευρωπαίους συναδέλφους του και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση στην ΕΕ.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ισχύουσες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης έχουν αντίκτυπο και διαβεβαίωσε πως προσωπικά δεν έχει επαφή με την ιρανική κυβέρνηση. «Αυτό το καθεστώς πρέπει να απομονωθεί», δικαιολόγησε.

Καταφέρθηκε εναντίον της συνεργασίας του Ιράν και της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας, χαρακτηρίζοντας την τριάδα χωρών αυτή «υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της δυστυχίας στον κόσμο».