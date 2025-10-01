Γαλλία και Ελλάδα ανάμεσα στους συμμάχους του Όρμπαν για να κρατήσει εκτός ΕΕ την Ουκρανία
AP
AP
Politico

Γαλλία και Ελλάδα ανάμεσα στους συμμάχους του Όρμπαν για να κρατήσει εκτός ΕΕ την Ουκρανία

01/10/2025 • 10:31
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
01/10/2025 • 10:31
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στους πιθανούς συμμάχους του Βίκτορ Όρμπαν στην προσπάθειά του να κρατήσει εκτός ΕΕ την Ουκρανία στέκεται το Politico, αναφέροντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έχει ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν την αντίθεση της Ουγγαρίας στην ένταξη της Κίεβου στην Ένωση.

Ο Πορτογάλος πολιτικός πρότεινε να αλλάξουν οι κανόνες της ΕΕ, ώστε να επιτρέπεται η έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων μετά από έγκριση από την ειδική πλειοψηφία των ηγετών, αντί της ομόφωνης συναίνεσης που απαιτείται σήμερα.

Ωστόσο, το σχέδιο του Κόστα αποδεικνύεται αμφιλεγόμενο. Ενώ ο Όρμπαν είναι ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι πιο εχθρικός προς την Ουκρανία, άλλοι ηγέτες έχουν πολύ διαφορετικά κίνητρα για να συνταχθούν με τον Όρμπαν — κυρίως για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους για άσκηση βέτο.

Στο σχέδιο αντιστέκονται αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, ενώ είναι απίθανο να λάβει ευρεία αποδοχή και στη Δανία.

Η ανησυχία μεταξύ αυτών των χωρών είναι ότι, αλλάζοντας τους κανόνες προσχώρησης, θα περιορίσουν και τη δική τους ικανότητα να μπλοκάρουν αιτήσεις ένταξης που θεωρούν προβληματικές. 

Η πρόταση του Κόστα θα άνοιγε τον δρόμο όχι μόνο για την Ουκρανία — η υποψηφιότητα της οποίας έχει καθυστερήσει για μήνες λόγω του βέτο του Όρμπαν — αλλά και για τη Μολδαβία, καθώς οι υποψηφιότητες των δύο χωρών είναι αλληλένδετες.

Η πρόταση του Κόστα θα άνοιγε τον δρόμο όχι μόνο για την Ουκρανία — η υποψηφιότητα της οποίας έχει καθυστερήσει για μήνες λόγω του βέτο του Όρμπαν — αλλά και για τη Μολδαβία, καθώς οι υποψηφιότητες των δύο χωρών είναι αλληλένδετες.

ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΟΣΤΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ