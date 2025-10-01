Στους πιθανούς συμμάχους του Βίκτορ Όρμπαν στην προσπάθειά του να κρατήσει εκτός ΕΕ την Ουκρανία στέκεται το Politico, αναφέροντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έχει ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν την αντίθεση της Ουγγαρίας στην ένταξη της Κίεβου στην Ένωση.

Ο Πορτογάλος πολιτικός πρότεινε να αλλάξουν οι κανόνες της ΕΕ, ώστε να επιτρέπεται η έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων μετά από έγκριση από την ειδική πλειοψηφία των ηγετών, αντί της ομόφωνης συναίνεσης που απαιτείται σήμερα.

Ωστόσο, το σχέδιο του Κόστα αποδεικνύεται αμφιλεγόμενο. Ενώ ο Όρμπαν είναι ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι πιο εχθρικός προς την Ουκρανία, άλλοι ηγέτες έχουν πολύ διαφορετικά κίνητρα για να συνταχθούν με τον Όρμπαν — κυρίως για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους για άσκηση βέτο.

Στο σχέδιο αντιστέκονται αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, ενώ είναι απίθανο να λάβει ευρεία αποδοχή και στη Δανία.

Η ανησυχία μεταξύ αυτών των χωρών είναι ότι, αλλάζοντας τους κανόνες προσχώρησης, θα περιορίσουν και τη δική τους ικανότητα να μπλοκάρουν αιτήσεις ένταξης που θεωρούν προβληματικές.

Η πρόταση του Κόστα θα άνοιγε τον δρόμο όχι μόνο για την Ουκρανία — η υποψηφιότητα της οποίας έχει καθυστερήσει για μήνες λόγω του βέτο του Όρμπαν — αλλά και για τη Μολδαβία, καθώς οι υποψηφιότητες των δύο χωρών είναι αλληλένδετες.

Η πρόταση του Κόστα θα άνοιγε τον δρόμο όχι μόνο για την Ουκρανία — η υποψηφιότητα της οποίας έχει καθυστερήσει για μήνες λόγω του βέτο του Όρμπαν — αλλά και για τη Μολδαβία, καθώς οι υποψηφιότητες των δύο χωρών είναι αλληλένδετες.