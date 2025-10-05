Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση Λεκορνί απειλείται ήδη με πρόταση μομφής από την αριστερά και την ακροδεξιά «αν δεν αλλάξει πορεία»

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, η Γαλλία απέκτησε σήμερα νέα κυβέρνηση, την τρίτη μέσα σε έναν χρόνο, η οποία όμως απειλείται ήδη να ανατραπεί από την αριστερή και την ακροδεξιά αντιπολίτευση.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης, οι Σοσιαλιστές θα την καταψηφίσουν.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα γίνει αποδεκτός από το κοινοβούλιο, την ώρα που η δημοσιονομική κατάσταση στη Γαλλία εμφανίζεται δύσκολη, με το χρέος στα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ να ξεπερνά το 115% του ΑΕΠ.

Μόλις σχηματίστηκε, η κυβέρνηση απειλείται ήδη με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός καλείται να επιβιώσει σε μια κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, αυτήν που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβούλιου από τον Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Η Εθνοσυνέλευση είναι χωρισμένη σε τρία μπλοκ: συμμαχία της αριστεράς, μακρονιστές και κεντρώοι, ακροδεξιά: κανένα τους δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και το αποτέλεσμα είναι η χρόνια αστάθεια.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έμπιστος του Μακρόν, προέρχεται από τη δεξιά και αφού διορίστηκε πρωθυπουργός, στις 9 Σεπτεμβρίου, προσπάθησε με διαβουλεύσεις να επιλύσει τη δύσκολη εξίσωση μιας άπιαστης πλειοψηφίας και να γλιτώσει την πτώση στην επόμενη ψηφοφορία, εκείνη του προϋπολογισμού του 2026. Δεν κατάφερε όμως παρά μόνο να συσπειρώσει το κεντρώο μπλοκ, την εύθραυστη συμμαχία των μακρονιστών με τους Ρεπουμπλικάνους, που μετείχαν ήδη στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, που εμφανίζονται επίσης διχασμένοι, δεν επιβεβαίωναν ότι θα μετείχαν σε μια νέα κυβέρνηση. «Δεν δόθηκε λευκή επιταγή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γερουσιάστρια Ανιές Εβρέν, η εκπρόσωπος του κόμματος.

Σε μια επιστολή του προς τους ηγέτες του κεντρώου μπλοκ το Σάββατο ο Λεκορνί παρουσίασε κάποιους βασικούς άξονες της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων, θέλει να εστιάσει τη δημοσιονομική προσπάθεια στη μείωση των δημοσίων δαπανών και να ανταποκριθεί «στο αίτημα περί φορολογικής δικαιοσύνης που εκφράζουν οι συμπατριώτες μας».

Απευθυνόμενος ειδικά στους Ρεπουμπλικάνους, σημείωσε ότι «η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η καταπολέμηση της ανομίας θα συνεχίσουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα», όπως επίσης και «η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».

Παρά τη διαβεβαίωση του Λεκορνί ότι δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, «οδεύουμε προς την πρόταση μομφής αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα», προειδοποίησε το Σάββατο ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.