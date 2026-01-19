Λεκορνί: Θα περάσει χωρίς ψηφοφορία τον Προϋπολογισμό από τη Βουλή

Η Γαλλία θα χρησιμοποιήσει ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να επιβάλει τον Προϋπολογισμό για το 2026 στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με όσα ανέφερε κυβερνητική πηγή τη Δευτέρα, και φαίνεται να έχει εξασφαλίσει επαρκή πολιτική υποστήριξη ώστε το κείμενο να επιβιώσει από την αναπόφευκτη ψήφο μη εμπιστοσύνης που θα ακολουθήσει.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο, σχεδιάζει να επικαλεστεί το άρθρο 49, παράγραφος 3 του Συντάγματος για να παρακάμψει την κοινοβουλευτική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τα οικονομικά, σύμφωνα με την πηγή.

Επομένως, φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος η πολύμηνη προσπάθεια της κεντρώας κυβέρνησης να καταρτίσει έναν Προϋπολογισμό που θα περιορίσει το έλλειμμα και θα είναι αποδεκτός από τους μετριοπαθείς αντιπάλους, ώστε να μην καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί χρειάζεται να κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών χωρίς να αποξενώσει τους συντηρητικούς και γι' αυτό δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα μειώσει πλέον την έκπτωση φόρου στις συντάξεις και ότι το μηνιαίο συμπλήρωμα εισοδήματος για τους εργαζομένους με χαμηλό εισόδημα θα αυξηθεί κατά περίπου 50 ευρώ το μήνα για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Τα φθηνά γεύματα για τους φοιτητές στις εστίες θα παραταθούν και θα ληφθούν επίσης μέτρα για την ενίσχυση της προσιτής στέγασης. Για τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, ο ειδικός φόρος για τις μεγάλες εταιρείες, ο οποίος επρόκειτο να ισχύσει μόνο για ένα έτος, θα παραταθεί έως το 2026 και θα αποφέρει 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπορίς Βαλό, ηγέτης των Σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, απάντησε σε αυτές τις παραχωρήσεις δηλώνοντας στην εφημερίδα Le Parisien: «Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού μας επιτρέπουν να φανταστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε πρόταση μομφής».